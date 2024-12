Dalija Orešković: 'Hrvatska je institucionalno i moralno urušena država'

Izvan roka izabrani su ustavni suci, nije prošao opoziv premijera zbog afere u kojoj je pao ministar zdravstva. O burnom političkom tjednu razgovarali smo sa zastupnicom Dalijom Orešković.

Nikad do sada nismo bili bez Ustavnog suda, pa makar i na pola dana. Kako gledate na cijeli postupak izbora ustavnih sudaca?

Sve dok se Ustavni sud bira po modelu podjele, u kojem se pozicije dijele na "njihove" i "njihove", građani se pravom pitaju gdje su onda naši, neovisni, nepristrani, objektivni ustavni suci. Bistrooki, rekao bi jedan pokojni pjesnik. Nadam se da je ovo posljednji put da smo ustavne suce izabrali bez propisanih kriterija po kojima će se svaki od ocijenjenih kandidata objektivno moći prepoznati na nekoj rang listi i da ćemo ubuduće doista izabrati one najbolje, a ne kandidate iza kojih neka politička opcija stoji. Ovoga puta tu smo priliku propustili te su se mnogi sjajni i bolji kandidati našli na listi neizabranih. Konačni rezultat odražava ono što je Andrej Plenković i želio postići, a to je da saziv Ustavnog suda odražava odnos snaga u Hrvatskom saboru, koliko god to poremećeno bilo. S obzirom na to da su izabrani i oni čije su ruke svezane u HDZ-ovoj mreži, novi saziv Ustavnog suda taj odnos korupcije i saborske većine sasvim vjerno oslikava.

Je li SDP trebao inzistirati toliko na odvajanju glasovanja o sucima i o opozivu?

Manje od 24 sata od pobjede SDP-a u zahtjevu za odvajanjem glasanja, dolazi sljedećih osam godina smrada u najvažnijoj instituciji za zaštitu ustavnopravnog poretka. Svatko neka o tome napravi svoju prosudbu. Trebalo je biti puno važnije tko će biti ili neće biti ustavni suci, nego dan u kojem će se o njima glasati. Za one koji će se naći u nekom sporu protiv nekog HDZ-ovca, kada taj spor dogura do Ustavnog suda, nikoga ne zanima jesu li dva kompromitirana ustavna suca izabrana u petak ili subotu, ali itekako je sporno to što je neovisnost, nepristranost i objektivnost trajno narušena. Dva suca, jedan bivši HDZ-ov ministar koji je i kao saborski zastupnik HDZ-ovoj korupciji držao lojtre, te sudac koji je svoj položaj i utjecaj koristio kako bi pogodovao HDZ-ovim članovima i rušio antikorupcijska tijela, unaprijed su osudili rad Ustavnog suda na sumnju u nepravdu i daljnju interpretaciju ustavnih i zakonskih prava u korist jedne političke stranke, a na štetu vladavine prava i građana koji se nađu u sukobu i srazu s HDZ-ovim štićenicima.

Osobno ste bili protiv Ante Galića i Dražena Bošnjakovića. Rekli ste da će Ustavni sud, budu li izabrani, bazditi na korupciju. Kako gledate na činjenicu da niti jedan nije bio sporan SDP-u?

Svijest o tome što nas potkopava da ne možemo naprijed teško prodire u političke glave. Stare i velike stranke imaju povijesno sjećanje o tome kako je bilo prije, kako su se birali ustavni suci u razdoblju od stjecanja samostalnosti i neovisnosti pa nadalje, stoga im se ovo danas s razlogom čini kao korak naprijed, nabolje. Među deset izabranih ima i onih u koje polažem i povjerenje i nadu da će predstavljati ono što bi svaki ustavni sudac trebao biti. Unatoč tome, smatram da je nastala povijesna šteta koju smo morali izbjeći. Po povjerenju u pravosuđe, Hrvatska puže po dnu. Teško će birači povjerovati onima koji su glasali za ova dva kompromitirana ustavna suca. Borba protiv sustava u kojem je stranačka iskaznica HDZ-a daje prednost u svemu, borba protiv podobnih i politici poslušnih sudaca i glasanje za Dražena Bošnjakovića i Antu Galića ne idu i ne mogu ići u istu rečenicu.

Je li se, s obzirom na činjenicu da su rokovi i prekoračeni, uopće moglo postaviti "tvrđe"?

HDZ je ciljano i promišljeno gurao izbor ustavnih sudaca u prekoračenje roka. U cijeloj tom procesu u proteklih šest mjeseci SDP kao najveća i najjača oporbena stranka bio je dužan postaviti se puno tvrđe, ne samo zadnji dan. Poruke koje smo mi ostali u tom razdoblju slali bile su jasne i dosljedne, a to je da se u Ustavni sud ovoga puta neće birati isluženi stranački kadrovi i oni okaljane javne i profesionalne reputacije. Te kriterije, kada je došlo do glasanja, nismo (svi) uspjeli održati. Pod cijenu neizbora ustavnih sudaca te odgodu izbora za nekoliko dana, zagovarala sam da ostanemo dosljedni ovom minimumu standarda jer bez njih Ustavni sud, bio on izabran ili ne, malo vrijedi.

Opoziv premijera pokrenut zbog afere "Mikroskop", s druge strane, očekivano nije prošao. Je li ta afera, unatoč tomu, ipak drugačija od svih ostalih HDZ-ovih afera?

Drugačija utoliko što krađu prava na zdravlje i liječenje građani doživljavaju puno osobnije nego krađu plina, EU fondova i javnih proračuna. Kolaps zdravstvenog sustava manje-više svi osjećaju na vlastitoj koži, a kada se to poveže s krađom na opremi za bolnice, pa čak i onoj dječjoj, vidi se da ova vlast Andreja Plenkovića, nema ama baš nikakve skrupule, čak ih i mafija ponekad ima, neke zakone unutar svoje skupine. Taj minimum čovječnosti ne vrijedi za HDZ.

Kako gledate na tezu koja se čuje od vladajućih – što je više uhićenja i isporučivanja ministara, to je veći dokaz da se vlada bori protiv korupcije?

Uhićen pa ubrzo pušten, potom uskoro zaboravljen ministar samo je loša, već bezbroj puta viđena PR predstava za javnost. Od uhićenja do pravomoćne presude dug je i neizvjestan put, u kojem će ukradeno vratiti u javni proračun vjerojatno – nikad. Vlast Andreja Plenkovića od prvog se dana bori protiv tijela koja bi se trebala boriti protiv korupcije. Izmjenama zakona, smanjivanjem ovlasti, postavljanjem podobnih ljudi koji će provoditi što im AP naloži, zastrašivanjem i prijetnjom progona onih koji informacije o korupcije učine dostupnima javnosti. Istovremeno se oni koji korupciju tvore nagrađuju postavljanjem na još profitabilnije pozicije. Umjesto u Remetincu zbog Agrokora i Borga, Martina Dalić završila je u upravi Podravke, Tomislav Ćorić postavljen je za viceguvernera HNB-a. Dražen Bošnjaković koji je glasao da se sve to očuva postavljen je za suca Ustavnog suda. HDZ korupciju nagrađuje, jer bez nje ne postoji.

Bliže se predsjednički izbori. Podržali ste Zorana Milanovića. Zašto mislite da je zaslužio još jedan mandat?

Hrvatska je institucionalno i moralno urušena država. Institucije ne funkcioniraju, ne obavljaju niti mogu obavljati svoj posao u okviru ustavnih i zakonskih ovlasti već im partija na vlasti diktira što će i kako biti, pa ako treba i izvan i protiv propisanih pravila koja odavno ne vrijede podjednako za sve. Kao društvo moralno smo posrnuli time što se korupcija nagrađuje i debelo isplati. Kada se podvuče crta, to je poruka provedenih izbora, kako parlamentarnih, tako i izbora sudaca Ustavnog suda. Ono što HDZ opisuje kao stabilnost vlasti zapravo je nemogućnost pružanja otpora toj zarobljenosti u jednopartijskoj koruptivnoj mreži. Zoran Milanović zbog izglednosti njegova reizbora protuteža je preuzimanja apsolutno svih poluga državne moći od jednog čovjeka koji je na čelu HDZ-a. Ocjenjujem da je rizik daljnjeg jačanja HDZ-a veći problem i opasnost za državu i javni interes od svega što bi se moglo reći o prvom mandatu Zorana Milanovića.

Jeste li mu oprostili što je vas i Marijanu Puljak nazvao samodopadnim narikačama?

Ne radi se o oprostu, već o prepoznavanju prioriteta i o stavljanju osobnih odnosa, sukoba i razilaženja po strani, dok se ne riješi ono što je viša sila i veće zlo. Ako je Zoran Milanović mogao zatražiti moju podršku, unatoč tome što je osim da sam narikača izjavio i niz drugih teških riječi, i to u situaciji u kojoj premoćno vodi i pobjeđuje i bez mene, tada je jasno da se oko toga što su ovoga trena nacionalni interesi i prioriteti možemo složiti i neke bitke voditi na istoj strani. Uostalom, to je bila srž koalicijskog okupljanja uoči parlamentarnih izbora koja se nastavila i u drugim izbornim procesima. Uvjerenja sam, i o tome otvoreno govorim, da nam je suradnja, okupljanje i daljnje jačanje progresivnih snaga u društvu imperativ bez kojeg ne možemo pobijediti državu HDZ-a. Tek kad to riješimo, možemo nastaviti raspravljati dalje tko je od nas u nečemu pogriješio, a tko bio u pravu.

Premijer Plenković izrazito je aktivan u kampanji Dragana Primorca. Može li ozbiljnije ugroziti Milanovića?

U sjećanju na kravu koja je zapravo bik, u kontekstu ozračja u kojem nema prave kampanje, imajući na umu da će se par dana prije održavanja izbora čuti puno propovijedi s oltara, a da jedino što Dragan Primorac još nije obećao jest to da će vodu pretvoriti u vino i da će s pet malih ribica nahraniti sve gladne umirovljenike, sve je još do proglašenja izbornih rezultata moguće. HDZ je stranka vještih iluzionista, prijevara i zloupotrebe vlasti, stoga ih unatoč anketama ne smijemo podcijeniti.

Na proljeće se održavaju lokalni izbori. Zanima li vas bitka za gradonačelnicu Zagreba?

Zagreb je glavni grad, srce svih krajeva Lijepe Naše iz kojih dolaze njegovi stanovnici. Kao najveći i najjači po snazi, Zagreb mora pobijediti državu HDZ-a. U Zagrebu se moraju okupiti progresivne snage i primjerom pokazati da je kvalitetna suradnja moguća. Antikorupcijski program i bolji model upravljanja za koji se zalažem najbrže bi mogao pokazati rezultate upravo na razini glavnog grada, stoga je bitka za Zagreb ujedno moja bitka.

