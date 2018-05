Dalić se nije znala nositi  sa sukobom interesa

Martina Dalić već na početku svoga mandata pokazala je da se ne zna nositi sa sukobom interesa, odnosno da joj očuvanje integriteta dužnosti koju obnaša i procesa koje vodi, nije prioritet te da to baš i ne razumije. Što je nevjerojatno imajući na umu da je i prethodna HDZ-ova Vlada pala zbog sukoba interesa Tomislava Karamarka, koji se jednako nemarno nosio s tim. Čak i ako izvanredne okolnosti slučaja Agrokor mogu opravdati spuštanje kriterija, potpunu ignoranciju ne mogu.

Ni naknadno nije reagirala

A tomu je Dalić sklona. Tako ni na naknadno dani rok svojedobno nije dostavila valjano sastavljenu imovinsku karticu pa je zato sankcionirana. Onda je u listopadu 2016. Božo Petrov tražio da se izuzme iz odlučivanja o Ini jer joj je suprug član uprave. Na to je uzvratila: “Ne razumijem od čega bih se trebala izuzeti i u kakvom bih sukobu interesa bila”, te je dodala kako će se izuzeti ako Vlada bude donosila odluke koje se tiču nje i supruga. Tvrdila je kako nema privatnog interesa u Ini, već da postoji štoviše podudarnost u zaštiti nacionalnih interesa, nje i članova uprave. No, ispostavilo se da se moguće ogriješila o načela djelovanja dužnosnika pa je protiv nje lani u siječnju pokrenut postupak, koji do danas nije okončan. Umjesto da to njoj, Vladi i HDZ-u bude ozbiljna pouka, tada je Gordan Jandroković energično istupio: “Ako ekstenzivno budemo tumačili taj potencijalni sukob interesa, onda se bojim da se više nitko neće moći baviti ničim”, te je čak najavio i zakonske izmjene kako bi se suzile ovlasti Povjerenstva.

I premijer je tada tvrdio kako tu nema sukoba interesa. I to je nedvojbeno samo umanjilo senzibiliziranost Dalić na sukobe interesa. Stoga i ne čudi da su u idućim mjesecima s porastom osjećaja moći kod nje popuštale kočnice onako kako kod dužnosnika ne smiju. Ako je već stajala iza svojih izbora u vezi s Agrokorom zbog izvanrednih okolnosti, onda ih je trebala predočiti javnosti ili se u Povjerenstvu raspitati kako da postupi i gdje su granice dopustivoga. Da nije javnosti tajila autore, sada ne bi bilo afere Hotmail. Ovako, morala je podnijeti ostavku i na sjednici Povjerenstva za sukob interesa u petak protiv nje će vjerojatno biti pokrenut postupak kako bi se utvrdilo je li bilo sukoba interesa i povrede načela djelovanja dužnosnika koji “moraju postupati “časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana”.

Mogu li koristiti e-mailove?

Pitanje je može li se i Povjerenstvo koristiti e-mailovima objavljenima u javnom interesu, ali koji su nezakonito pribavljeni. I povreda tajnosti e-pošte je kazneno djelo, još teže ako je priopćena radi pribavljanja imovinske koriste ili prouzročenja štete drugome. U kaznenom postupku iznimno se mogu koristiti nezakoniti dokazi kad preteže javni interes progona, ali samo za teška kaznena djela (slučaj Sabo), ali ne i u upravnom postupku. No, Povjerenstvo može odlučiti temeljem očitovanja aktera.

E-mailovi zapravo nisu otkrili puno novoga. U Večernjem listu prije godinu dana na tu smo temu pisali u tekstu “Dalić, Šavorić i Ramljak u Agrokor-maskenbalu”. Bilo je to nakon što je Ante Ramljak otkazao suradnju odvjetničkom uredu “Šavorić i partneri”, 18 dana nakon što ih je angažirao, i dan nakon što je sutkinja vjerovnicima dala kontakt e-mail: “izvanredna.uprava@savoric.com”. Novinari i SDP-ov Peđa Grbin tada su se raspitivali o Šavorićevoj ulozi u kreiranju lex Agrokor te “sukobu interesa” jer je radio za rusku banku VTB, a savjetovao i J.P. Morgan Securities u vezi s kreditiranjem Agrokora od 70 milijuna eura. Na izravan upit o autorima lex Agrokor i Šavoriću, resor Martine Dalić nije odgovorio ni Večernjem listu ni Peđi Grbinu. I Boris Šavorić nam je odbio o tome govoriti. No, Povjerenstvu, disciplinskim tijelima HOK-a, premijeru... morali bi odgovoriti. Tada smo iz dvaju izvora dobili potvrdu da je odvjetnik iz Šavorićeva ureda bio član skupine koja je “48 sati uoči sjednice Vlade danonoćno dorađivala prvotnu zbrčkanu verziju lex Agrokor”.