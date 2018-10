Dadilji slučajno poslala rasističku poruku pa se odlučila na drastičan potez

Giselle Maurice odlučila je tužiti obitelj s Manhattana nakon što je dobila rasističku poruku žene koja je tražila dadilju za svoju bebu.

Lynsey Plasco-Flaxman intervjuirala je osobe za radno mjesto dadilje koja bi trebala brinuti o njenoj novorođenoj kćeri. Tada je na razgovor došla Giselle Maurice i Lynsey je u tom trenutku krenula pisati poruku svojem suprugu Joelu.

– Neeeeeee još jedna crna osoba – napisala je u poruci koju je i poslala.

Lynsey Plasco-Flaxman allegedly sent her husband a text that said 'NOOOOOOOOOOO ANOTHER BLACK PERSON'. https://t.co/Z3x49baKwF