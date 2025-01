Dabro u kaznenoj sferi jer je pucao i iz kalašnjikova, davao i drugima da pucaju

Saborska zastupnica Marijana Puljak možda nije pretjerala kad je s pancirkom i vojničkom kacigom objavila da je spremna za Hrvatski sabor gdje se, nakon aktivacije mandata, očekuje dolazak Josipa Dabre. Osobito nakon što je pucačinu, i to iz vozila u kretanju, potpredsjednik Hrvatskog sabora i čelnik DP-a Ivan Penava nazvao “bećarskim običajem”. A uvriježeno je bilo mišljenje da su to običaji nekih drugih. Iako nismo čuli da je to neki naš sud usvojio kao olakotnu okolnost, a kamo li kao razlog za ekskulpaciju. K tome, kako doznajemo, tijela istrage raspolažu s više snimki Dabrine pucnjave, pa i iz kalašnjikova ispred kuće!

Davao i drugima da pucaju

Čini se da je uvalio u nevolje još neke kojima je davao da pucaju iz oružja, a istražuje se i je li jedna osoba bila malodobna. S obzirom na to da je pucao u naselju, onda bi bio ispunjen uvjet iz Kaznenog zakona tko “kakvom općeopasnom radnjom ili općeopasnim sredstvom izazove opasnost za život ili tijelo ljudi...”, a za to je kazneno djelo predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina. Dakle, sve i da se pucnjava iz sportskog pištolja iz vozila u kretanju ne tretira kao kaznenopravno opasna, Dabro bi zbog novih snimki ipak mogao kazneno odgovarati.

Neslužbene informacije poklapaju se i s onim što je Mario Radić rekao komentirajući objavu prve snimke “za brata Marija”, kako je razgaljeni “bećar” popratio svoju pucnjavu: “Ja sam od jučer dobio još snimki po raznim grupama, kamo je on slao. Bilo bi bolje za njega da ne spominje nikakve snimke, jer ima i gorih od ove što je objavljena”, rekao je Radić. I zbog toga je pretražen Dabrin dom, ali prema njegovoj izjavi, nađena su samo dva sportska pištolja za koja ima dozvolu, doduše ne i da ih koristi gdje mu se hoće. Drugo oružje nije nađeno pa se ne zna je li Dabro kalašnjikov nekamo sakrio ili ga je posudio radi snimanja. Može se pretpostaviti da je policija pretragu detaljno odradila jer nedavno je ESLJP zamjerio našoj policiji kad se naknadno ispostavilo da nisu našli automat skriven u zarolanom tepihu.

Dabro se više ne javlja

Od Dabre smo htjeli čuti i je li točno da po pitanju kriminala u Hrvatskim šumama nije bio koristan USKOK-u, tumačeći da su ga mediji pogrešno shvatili. Ali, još od petka više nam se ne javlja kao prije. Može se pretpostaviti da sada o njemu brine odvjetnik koji mu je preporučio da o svemu šuti. Naročito nakon što se nije proslavio izjavom da je pucao s manevarskom municijom jer su balističari po snimci zaključili da to nije istina. Naravno, kao osumnjičenik i Dabro se ima pravo braniti kako hoće, pa i neistinama, ali kao političar čini si loše što ne vodi računa o svojoj vjerodostojnosti. Tako je možda i Ivan Penava, dopredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik DP-a, bio zaveden kad je rekao: “On ni u jednom trenutku nikoga nije ugrozio.” Ali, već i sam dojam koji snimka ostavlja bio je dovoljan da Dabro iz moralnih razloga podnese ostavku na dužnosti u Vladi, dok i gore od toga, nije prepreka za časnu dužnost u Hrvatskom saboru, koji postaje unosno utočište za “bećare” u sukobu sa zakonom.

