Da se bolnica htjela nagoditi, moja bi klijentica možda imala bolje liječenje

Kada je u ožujku 2006. 44-godišnja Riječanka došla u KBC Rijeka na rutinsku operaciju polipa maternice i ciste na jajniku, nije ni u najcrnjim prognozama mogla naslutiti da će postati doživotni invalid. Danas, 13 godina nakon operacije koja zapravo i nije obavljena, KBC Rijeka joj po pravomoćnoj presudi Županijskog suda u Rijeci mora isplatiti 5,1 milijun kuna odštete te joj do stjecanja prava na starosnu mirovinu uplaćivati još nešto više od pola milijuna kuna u mjesečnim rentama na ime izgubljene zarade.

Zauvijek nepokretna

– Dolazak u bolnicu na dan operacije posljednje je čega se sjećam. Iduće sjećanje je buđenje na intenzivnoj kada sam shvatila da se ne mogu pomaknuti jer sam priključena na brojne aparate i respirator. To da je moj mozak tijekom uvođenja u anesteziju ostao bez kisika i da je pretrpio velika oštećenja te da sam gotovo tjedan dana bila u komi, na granici života i smrti, saznala sam naknadno iz pričanja moje obitelji i medicinske dokumentacije o neuspjelom zahvatu – kazala je Riječanka medijima.

Na Odjelu intenzivne njege provela je puna dva mjeseca, a kasnije je prebačena na rehabilitaciju u toplice gdje je provela više od četiri mjeseca. No zauvijek je ostala nepokretna, vezana uz invalidska kolica, ovisna o pomoći članova najuže obitelji. Sve troškove liječenja, koje nije pokrivao HZZO, plaćala je sama, tako da je njeno liječenje sve te godine financijski iscrpilo obitelj. Kako je sama opisala, iznova je učila govoriti i obavljati osnovne radnje, osobnu higijenu za nju su radili članovi obitelji, medicinska sestra i fizioterapeut na koje je imala pravo u sklopu pomoći i njege u kući. Dodatno su plaćali fizioterapeuta, uz onoga kojega je plaćao Zavod. Stanje joj se u međuvremenu u manjoj mjeri popravilo, ali i dalje treba pomoć i njegu drugih osoba, ponajviše supruga.

– Po stanu se krećem uz pomoć stolice na kotače, a u posljednje vrijeme primjećujem psihičke tegobe, posebice izraženu anksioznost. Djeca su odrasla i otišla svojim putem, suprug radi, a ja ostajem sama, dane provodim čitajući, gledajući televizor – poručila je Riječanka preko odvjetnika Josipa Mađarića. Nakon što je njezino zdravstveno stanje postalo definitivno, proglašena je nesposobnom za rad i upućena u invalidsku mirovinu.

– Moja klijentica zapravo nikada i nije obavila operaciju zbog koje je došla u KBC Rijeka jer je do liječničke pogreške došlo već kod uvođenja pacijentice u anesteziju, iako je prošla sve pripreme, pa i kod anesteziologa prije operacije. Prva liječnica anesteziologinja nije ju uspjela intubirati, pozvala je drugu liječnicu kojoj to također nije pošlo za rukom, sve dok na kraju nije stigao treći anesteziolog koji je u tome uspio i tako pacijentici spasio život. No njen je mozak predugo ostao bez kisika i nastale su katastrofalne posljedice za njeno zdravlje. Ona je psihički jaka osoba, ali sve to vrijeme od tog događaja do danas, iako smo to tražili od KBC-a Rijeka, nije postojala njihova dobra volja za nagodbu. Pristali bismo i na znatno manji iznos nagodbe, ali tada bi pacijentica imala novac pa bi njeno liječenje, koje je plaćala obitelj, možda bilo i bolje, kvalitetnije. Možda bi i psihičke traume zbog svega bile manje, jer ovako ostaje i ta gorčina da, iako su pogriješili, što je dokazano već u prvostupanjskoj presudi, KBC nije pokazao empatiju i nisu se htjeli nagoditi i pomoći joj – kazao je Josip Mađarić.

Ipak, kako je poručila preko odvjetnika jer se zbog svega osobno ne želi pojavljivati u javnosti, nikoga ne mrzi i ne optužuje za sve zlo koje joj se dogodilo. Protiv liječnika nije pokrenula ni disciplinski, a kamoli kazneni postupak.

Pokazala razumijevanje

Riječ je o osobi koja je fakultetski obrazovana, imala je dobar posao, obitelj, malu djecu u trenutku kada joj se dogodila tragedija, ali unatoč svemu, svim nedaćama, problemima koje ima, zadržala je snagu koja ju nosi kroz život. I sada, nakon svega, pokazala je glas razumijevanja i, iako ima pravo na jednokratnu isplatu tih 5,1 milijun kuna, prihvatila je molbu KBC-a Rijeka na isplatu u ratama kako ne bi ugrozila liječenje drugih pacijenata u bolnici. Iako takav glas razumijevanja tijekom suđenja od KBC-a nismo čuli, kazao je Mađarić.

Iznos naknade koju je pacijentica dobila presudom najviša je dosuđena odšteta dosad u Hrvatskoj. Parnica je pokrenuta 2008., prvostupanjska presuda donesena 2016., a presuda Županijskoga suda krajem prošle godine.

