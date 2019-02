Frani Lučiću odšteta od milijun i 750.000 kuna

Frani Lučiću, jedinom preživjelom vatrogascu s Kornata Općinski sud u Zagrebu dosudio je milijun i 750.000 kuna odštete, javlja HRT.

Odluka je to nakon što je tužio državu i grad Šibenik, a riječ je o ponovljenom postupku. U prvom postupku izgubio je od države.

– Nastradao sam spašavajući državnu imovinu, a vlast, umjesto da to poštuje, izruguje se mojom žrtvom i ozljedama, i to raznim nepotrebnim i neupotrebljivim podnescima. Zato pozivam tu istu vlast da mi objasni zašto mi to radi i da prestane s tim. Ako ne želi objasniti zašto, molio bih ih da se prestanu izrugivati mojim fizičkim ozljedama te naruženosti i strahu koji sam zadobio stradavajući - rekao je prošle godine uoči obljetnice tragedije jedini preživjeli vatrogasac.

>> Šibenik: Polaganjem vijenaca obilježena 11. obljetnica kornatske tragedije