COVID dodatak umirovljenicima do kraja travnja: Najveći iznos je 1.200 kuna?

Najkasnije do 30. travnja na račune oko 800 tisuća umirovljenika trebao bi sjesti COVID dodatak. Iako će se točni iznosi znati sutra nakon sjednice vlade, RTL neslužbeno doznaje okvirne cifre, podijeljene u tri razreda.

Najveći iznos bio bi 1.200 kuna, a to bi dobili oni umirovljenici s najmanjim mirovinama - do 1.500 kuna, kojih je u Hrvatskoj 300 tisuća. Umirovljenici s mirovinama većim od 4 tisuće kuna ne bi dobili nikakav dodatak.

- Ono što je najbitnije to je da će oni koji su najsiromašniji, sa najmanjim mirovinama do 1.500 kuna dobiti najviše, kaže zamjenica predsjednika Sindikata umirovljenika Hrvatske, Jasna A. Petrović.

Oni s mirovinama od 1.500 kuna do 2.000 kuna trebali bi dobiti oko 1000 kuna dodatka, a oni čije se mirovine kreću do 3.000 kune doći će dodatak od 800 kuna. Svi oni čije su mirovine do 4.000 kuna dobit će 400 kuna.

- Bilo bi dobro da Vlada upotrijebi to za druge stvari da vrati minuse u zdravstvu, to bi njima bilo najpametnije da ne budu dužni da se narod može liječiti, komentirao je ove neslužbene najave umirovljenik Željko iz Osijeka.

- Neće se pretjerano ništa popraviti, ali pomoć dobro dođe. Nažalost je to tako, kazala je pak umirovljenica Danijela iz Osijeka koja će, kao i svi ostali, službenu najavu dobiti sutra.