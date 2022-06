Već nekoliko godina Večernji list i redakcija dječjeg časopisa Radost, uz podršku raznih sponzora, tijekom cijele školske godine osiguravaju djeci nižih razreda osnovnih škola besplatne primjerke ovog omiljenog dječjeg časopisa. S tom praksom nastavilo se i ove školske godine, tijekom koje je HEP osigurao dječji časopis Radost i učenicima nekih vukovarskih osnovnih škola. Jedna od njih je Osnovna škola Dragutina Tadijanovića kao i njezina područna škola koja se nalazi u vukovarskoj četvrti Lužac. Učenici te područne škole već nekoliko godina svakoga mjeseca dobivaju besplatne primjerke Radosti.

Alternativni udžbenik

– Razrednica sam mješovitog razrednog odjela i da nema ovoga projekta, sigurna sam da dio djece ne bi bio pretplaćen na časopis. Razlog tome je što roditelji neke djece jednostavno nemaju materijalnih uvjeta za to. Upravo zbog toga je ova akcija od iznimne važnost jer se ne pravi razlika među djecom te svatko dobije svoj primjerak časopisa – kaže učiteljica Slavica Škrobo Siladi.

Govoreći o časopisu, kaže da je on po mnogo toga poseban i prilagođen djeci pa se koristi i kao alternativni udžbenik. Uz to što ga redovito dobiva svako dijete, jedan od razloga za to je i što je sadržaj Radosti prilagođen potrebi djece. Naime, on prati ne samo plan i program nastave nego i godišnja doba, važne datume, pojave…

– Zbog svega toga Radost je zaista posebna te je često koristimo i u svakodnevnoj nastavi. Najčešće je to tijekom sati hrvatskog jezika kada Radost koristimo za vježbanje čitanja. Djeci je uvijek zanimljivije čitati nešto što nije klasičan udžbenik, a Radost je idealna za takvo što. Čitajući Radost mnoga su djeca zapravo i naučila čitati – ističe Škrobo Siladi.

Čitanjem i pregledavanjem časopisa djeca su također naučila što je strip, kakve vrste stripova sve postoje, kako on nastaje… Koriste ga i u okviru školske ekogrupe koja se bavi zaštitom okoliša kao i grupe namijenjene zaštiti zavičaja. Uz sve to, Radost razvija i kulturu čitanja među djecom koja su sve više u doticaju s modernom tehnologijom pa da se polako, ali sigurno, gubi navika listanja časopisa.

– Puno je toga što Radost donosi i stoga je projekt poput ovoga koji su pokrenuli HEP i Večernji list za svaku pohvalu. Mišljenja sam da bi ga trebalo proširiti kako bi sva djeca u nižim razredima osnovnih škola besplatno dobivala svoje primjerke časopisa. To je svakako veliko ulaganje, ali njegovi bi benefiti bili mnogostruko veći za cijelo društvo. Postali bismo vrlo brzo "nacija čitatelja" – kaže Škrobo Siladi.

Nova znanja

Govoreći o navikama djece iz svoga razreda, učiteljica kaže da svatko od njih ima neke rubrike koje prve pročita kada stigne novi broj časopisa. Nekima su to stripovi, drugima razne mozgalice, trećima priče o životinjama, a ima i onih koji prvo temeljito pregledaju sve postere koje novi broj donosi. Neki ih lijepe po svojim sobama dok ih drugi samo čuvaju i pregledavaju kada zažele. Svaki od brojeva čuvaju tako da ih pregledavaju kada imaju vremena. No svima je zajedničko to da svaki broj pročitaju od prve do zadnje stranice, a po potrebi časopis donose i u školu te ga koriste tijekom nastave. Za sada nisu slali svoje radove kako bi ih se objavilo u nekom od brojeva, ali to će, kako su nam obećali sami učenici i njihova učiteljica, iduće godine svakako napraviti.

– Djeca uz pomoć ovakvih specijaliziranih časopisa zaista mogu naučiti i vidjeti puno toga novog čega nema u školskim udžbenicima. Radost donosi tekstove o životinjama, planetima, poznatim osobama, pojavama… U radu s njima i sama sam se u to više puta uvjerila jer su mi govorili stvari o kojima su čitali i naučili ih čitajući upravo dječji časopis Radost – zaključila je Škrobo Siladi.