Čile gori – dosta nam je divljeg kapitalizma

Ovogodišnje finale Copa Libertadores neće se, kako je bilo predviđeno, igrati u čileanskom glavnom gradu Santiagu, nego u peruanskom glavnom gradu Limi. I to je rezultat velikih nereda koji su počeli kao prosvjed protiv poskupljenja javnog prijevoza, odnosno karte za metro za 30 čileanskih pesosa (60 lipa), a prerasli u sukobe širokih razmjera sa snagama reda, kako sada ispada, zbog imovinske nejednakosti i korupcije.

Od 14. listopada do jučer u neredima je poginuo najmanje 21 Čileanac, stotine su ozlijeđene, a više od pet tisuća ih je pritvoreno. Prosvjed je počeo koordiniranom akcijom srednjoškolaca zbog povećanja cijena prijevoza, da bi samo četiri dana poslije eskalirao do situacije u kojoj su prosvjednici zauzeli postaje metroa u glavnom gradu te teže oštetili infrastrukturu javnog prijevoza.

Nemiri u Sanhattanu

Predsjednik Čilea Sebastian Pinera proglasio je izvanredno stanje i pozvao vojsku na ulice kako bi utišao prosvjede. Čile ovakve prosvjede ne bilježi od pada diktatora Augusta Pinocheta, a nevladine organizacije poput Human Rights Watcha i Amnesty Internationala izrazile su zabrinutost zbog postupaka vladinih snaga u suzbijanju prosvjeda. Po svijetu su se počeli organizirati prosvjedi potpore prosvjednicima iz Santiaga.

Čileanski Nacionalni institut za ljudska prava iznio je podatak da je u devet godina, otkako postoji, dobio 319 prigovora protiv policije zbog mučenja i okrutnih postupanja, a čak 45 posto podneseno je u posljednjih 19 dana.

– Svakako ima dosta pritužbi na pretjeranu upotrebu sile pa čak i na zlodjela. Ako se tako nešto dogodilo, uvjeravam vas da će naše pravosuđe to i istražiti te osuditi počinitelje, bez izuzetka – rekao je predsjednik Pinera.

Medicinske službe posebice se čude broju ozljeda očiju, a riječ je o više od 160 slučajeva otkako su prosvjedi počeli, piše BBC-ova dopisnica iz Santiaga. Dodaje da su ih u šest godina izraelsko-palestinskog rata zabilježili čak 154.

Na red je došla i poslovna četvrt koja se, zanimljivo, zove Sanhattan, po uzoru na Manhattan. Prosvjednici žele, navodi se u brojnim izvješćima, poslati jasnu poruku bogatima, a to ne mogu prosvjedima u središtu grada, jer najbogatiji stanovnici Santiaga tamo nemaju urede. Nakon što prosvjedi koji kreću iz trgovačkog centra Costanera koji obuhvaća i najveću zgradu u Santiagu prođu, vidjet će se jesu li izdržale barijere koje su izgrađivane oko dijelova Sanhattana.

– Costanera je simbol čistog kapitalizma, moći poslovnih ljudi i svega što su zloupotrijebili i pokrali. Želimo stvarne mjere i promjene, želimo da Pinera podnese ostavku – rekao je jedan od prosvjednika za Bloomberg.

Predsjednik milijarder

Uz nasilje koje provode snage reda, Pineri ne pomaže ni to što je i sam milijarder. No, opet, savršeno je jasno da ovakvi prosvjedi ne mogu biti samo zbog poskupljenja javnog prijevoza. The Washington Post u široj analizi pod naslovom “U Čileu se ne prosvjeduje zbog 30 pesosa, nego zbog 30 godina promašaja”, odnosno toliko je godina prošlo od silaska s vlasti Augusta Pinocheta, a prosječnom Čileancu ništa se nije previše promijenilo.

Neoliberalna politika slobodnog tržišta koja je počela pod Pinochetom, navodi se u analizi, nastavila se i nakon njega te je rezultirala niskom inflacijom, stabilnošću i prosperitetom na račun brojne srednje klase koja si ne može priuštiti normalan život. Pod maskom čileanskog gospodarskog rasta rasla je nejednakost. Ugledne američke novine apostrofiraju lošu zdravstvenu skrb zbog koje se i umire. I situacija se ne mijenja, zaključak je da se mladi ponovno u toj zemlji bore za život.

VIDEO Prosvjedi u Čileu