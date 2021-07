Cijepljeni imaju 20 puta manju šansu da zbog korone završe u bolnici

Nedoumice u pogledu mRNA cjepiva često se mogu čuti, a čitatelj Tomislav Pavošević iznio ih je u mailu koji nam je uputio. Računajući da te dvojbe muče veći broj ljudi te u cilju što bolje informiranosti o cjepivima protiv koronavirusa SARS-coV-2, zamolili smo našeg uglednog imunologa s riječkog Sveučilišta, prof. Zlatka Trobonjaču, da odgovori na ta pitanja.

Dodatno smo tražili da prokomentira i učinak Pfizerova cjepiva koji se u posljednjih mjesec dana u Izraelu spustio na 64%. Među oboljelima u Izraelu čak je više od polovice cijepljenih.

1. “Bojim se cjepiva koje se temelji na mRNA tehnologiji”

Ne stoji argument kako je to sasvim nova, neispitana tehnologija. Početna ideja bila je razviti mRNK koja kodira za tumorske antigene odbacivanja, antigene tumora na koje bi se imunizirali, pa u pojavi pravog tumora posjedovali imunost koja bi ga eliminirala. No, u antitumorskoj imunosti kao i u liječenju malignih tumora općenito, temeljni problem je razvoj rezistencije, odnosno stvaranje i rast onih klonova tumorskih stanica koje izbjegavaju lječidbeni postupak.

To je temeljni razlog zašto antitumorska mRNK cjepiva nisu zaživjela. Razvijaju se mRNK cjepiva protiv Zika virusa, respiracijskog sincicijskog virusa, gripe serotipa H7N9 i dengue groznice, groznice Zapadnog Nila kao i nekih drugih flavivirusa, i siguran sam da će vremenom zaživjeti. No, razvoj ovih vakcina ide vrlo sporo zbog činjenice da se u taj razvoj ne ulaže veliki novac, jednostavno zbog činjenice da ove bolesti ne predstavljaju tako velik i ogroman javnozdravstveni problem.

2. “Bojim se cjepiva za koje je znanstvenik Ugur Sahin izjavio da u kontekstu mRNA sada postoji alat kojim se mogu reprogramirati stanice”

Praktički ne postoji lijek koji se ne „miješa“ u funkciju naših stanica. Sve što unesete u obliku tablete ili nekog drugog medicinskog pripravka interferira s funkcijom naših stanica. Svako cjepivo se po definiciji miješa u rad imunosustava, da to ne čini ne bi moglo biti cjepivo jer cjepiva bez kontakta s patogenom i nastupa bolesti izazivaju imunost protiv tog patogena. Kad govorimo o reprogramiranju stanica, pitanje je što pod tim mislimo. Ako mislimo na temelje staničnog programa, a to je funkcija naših gena, mRNK ne može s njima interferirati jer ne ulazi u jezgru stanice gdje se oni normalno nalaze.

Ako pak mislimo na sintezu virusnog S-proteina, to se zaista događa, no to je jednostavno neophodno, jer mi ni teoretski ne možemo stvoriti imunost protiv nekog patogena ako ne dođemo u kontakt s njime ili nekim njegovim dijelom. Dakle, mRNK interferira s radom naših normalnih stanica, no to čini svaka vakcina, a da to ne čini, kako bi uopće mogli stvoriti imunost? Osim toga valja naglasiti da se pri zarazi sa SARS-CoV-2 virusom u našim stanicama stvara 30-ak nama stranih, virusnih mRNK, a između ostalih i ona koja kodira za S-protein virusa. Drugim riječima, cijepljenjem stvarate jedan virusni protein (S-protein), a infekcijom 30-ak, s tim da vam virusi mogu nanijeti daleko veću štetu nego cjepivo. Virusi općenito u nemjerljivo većoj mjeri interferiraju s biokemijom naših stanica nego mRNK vakcina, dovode do smrti stanica i remete normalne funkcije organa i tkiva.

3. “Bojim se cjepiva čija je “velika“ učinkovitost utvrđena možda na dobrom uzorku od 40.000 ispitanika, ali uspoređivanjem malih brojeva”

Učinci cjepiva kontinuirano se prate. Izlišno je danas, nakon ovakve masovne kampanje cijepljenja, govoriti o malim brojevima. Početne kliničke studije nadopunjene su podacima dobivenim od stotina milijuna cijepljenih. Danas znamo da je učinkovitost zaštite od simptomatske bolesti na razini 96%, što je s obzirom na heterogenost ljudske populacije izuzetno visoko te da su neželjene pojave cijepljenja rijetke i daleko najčešće vrlo blage.

4. Kolika je učinkovitost medicinske zaštitne maske za lice?

Znanstveni radovi pokazuju da je učinkovitost korištenja medicinske zaštitne maske za lice u smanjenju epidemijskog prijenosa SARS-CoV-2 virusa izuzetno velika.

5. U izraelu raste broj zaraza delta-sojem i među cijepljenima. Kakav je intenzitet tih infekcija i koliko je Pfizerovo cjepivo zapravo učinkovito?

Hospitalizacija zbog delta-soja manja je od 5%, znači Pfizerovo cjepivo štiti 95% od hospitalizacije. Drugim riječima, imate dvadeset puta manje šanse da završite u bolnici ako ste cijepljeni, nego ako niste. Cijepljenje uvijek štiti od teških kliničkih slika i respiratora. Simptomi kod cijepljenih koji se zaraze delta-sojem mogu npr. biti curenje nosa, grlobolja, povišena temperatura, znači sve kao kod uobičajenih hunjavica, ali u odnosu na necijepljene su 95% sigurniji da neće završiti u bolnici.

