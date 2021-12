Cijene rabljenih automobila skočile u nebo: Evo koje su skupine najviše poskupjele

Cijene rabljenih automobila u Njemačkoj ove su godine skočile u nebo. Procjenjuje se kako je prosječna cijena rabljenog automobila tako porasla za 10 posto u odnosu na prošlogodišnju razinu.

Prema analizi portala za rabljene automobile AutoScout24, prosječna cijena rabljenog automobila porasla je na 22.841 euro, odnosno za 2.027 eura. Poskupljenje jest još veće kada se uspoređuje mjesec studeni ove i prošle godine. U odnosu na studeni 2020. godine, cijene u studenom 2021. porasle su čak za 3726 eura ili 18 posto.

Najveći rast cijena zabilježio je segment srednje klase s 14 posto, zatim slijede mali automobili (+ 12%), kompaktni automobili i viša srednja klasa (+ 11%), luksuzna klasa (+10 %) te SUV-ovi i sportski automobili (+8%), navodi Revija HAK.

Najviše su porasle cijene rabljenih automobila u skupinama od 10 do 20 godina – 12 posto, kod vozila od 5 do 10 godina porast je 11 posto, a kod automobila od 3 do 5 godina 10 posto. Kod novijih rabljenih vozila zabilježen je porast od 7 do 8 posto.

Govoreći o vrsti pogona, automobili na plin porasli su za velikih 20 posto, električni, benzinski i dizelski automobili porasli su za između 8 i 9 posto, a hibridi za samo 5 posto. Jedan od razloga rasta cijena rabljenih automobila je, između ostalog, i manjak ponude.

