Cijena plina ostaje ograničena do travnja 2024., megavatsat i dalje 41 euro

Možda je malo rano za govoriti o sljedećoj zimi jer još uvijek kalendarski nismo izišli ni iz trenutačne, ali kad su režije u pitanju, prerano ne postoji. Pa idemo odmah na poantu – cijena plina ostaje 41 euro po megavatsatu, i to do kraja ožujka 2024. godine, unatoč pribojavanjima koja su se, logično, javljala kako se bliži 1. travanj, a s njim i konac postojećih Vladinih energetskih mjera. Nema brige, međutim, plin će zadržati svoju cijenu, o kategoriji kućanstva govorimo primarno, jer Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) predložila je danas Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Najskraćenije, mijenjat će metodu po kojoj se izračunava krajnja cijena plina jer po onoj kojoj računaju uvijek, ispalo bi da je megavatsat 105 eura. S raznoraznim troškovima koje još opskrbljivači imaju, ta se cijena lako mogla popeti i na 130 eura po megavatsatu.

– S obzirom da HERA ima dužnost provoditi mjere za zaštitu krajnjih kupaca, što uključuje i opskrbu plinom po razumnim cijenama, a imajući u vidu da bi primjena troška nabave plina koji proizlazi iz odredbi važeće Metodologije predstavljala značajno povećanje krajnje cijene plina za kućanstva od 1. travnja 2023., HERA smatra potrebnim izmijeniti odredbe Metodologije. Stoga HERA predlaže izmjene i dopune Metodologije na način da se regulacijska godina 2023./2024. koja je člankom 16. Metodologije određena u trajanju od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. podijeli na dva razdoblja, i to: regulacijska godina 2023./2024., od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024., te regulacijska godina 2024., od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024. – kako će doskočiti izračunu, pojašnjavaju u HERA-i, pa dodaju i da bi se navedenim prijedlogom "trošak nabave plina iznimno i privremeno odredio u skladu s donesenim propisima ili mjerama Vlade Republike Hrvatske", čime potvrđuju i da Vlada nastavlja s energetskim mjerama, barem što se plina tiče, još jednu čitavu godinu.

Inače, sama HERA spomenutom metodologijom računa iznose tarifnih stavki, a one su, više-manje, zbroj troška nabave plina, distribucije i opskrbe, pri čemu udio troška nabave plina u ukupnom iznosu tarifne stavke za isporučenu količinu iznosi od 75 do 85 posto. S obzirom, kažu u HERA-i, da je na snazi Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije kojom su, među ostalim, propisane posebne mjere za trgovinu plinom, način i uvjeti formiranja cijena plina, osiguravanje uvjeta za sigurnost opskrbe plinom za određene kategorije kupaca plina te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti plinom, oni predlažu novi način računanja.

Prijedlog izmjena i dopuna svoje metodologije HERA je danas uputila na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a svi koji imaju primjedbe "zbog izmjene načina određivanja troška nabave plina za kao jednog od elemenata u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom", mogu ih poslati do 14. ožujka.

