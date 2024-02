Čelnik Fortenove: 'Tko god kupi Belje, Vupik i PIK Vinkovci bit ćemo mu partneri'

U današnjoj HTV-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2" gostovao je izvršni dirkektor Fortenova grupa , Fabris Peruško te komentirao početak rada Fortanove i suočavanje s tri velika problema - zaduženost, nekonsolidirani krediti i razdrobljeno vlasništvo.

Na pitanje o odluci Vujnovca i činjenice da će postati većinski vlasnik, Peruško smatra kako je to samo prijelazni period i kako su imali triput veće porbleme od ovog.

"Pavao Vujnovac javno govori da njegova želja nije da on bude većinski vlasnik Fortenove, pa mislim da je ovo samo prijelazni period. Kada govorimo o sistemskom riziku, meni se čini da je najbolje usporediti to s Agrokorom - 7,8 milijardi eura duga je bilo, danas imamo manje od milijardu. Sistemski rizik koji je prouzrokovao Agrokor ja uspoređujem s Lehman Brothersom. Imali smo triput veći problem tu, ali kroz sam proces izvanredne uprave taj je problem riješen"

„Tko god bude kupio Belje, Vupik i PIK Vinkovci ostat će strateški parner Foretnovi jeć će nam biti najveći dobavljač svinjskog mesa za PIK Vrbovec. Znači taj kupac mora biti strateški prihvatljiv. On mora dati dobru cijenu i u kombinacji toga ćemo odlučti kome ćemo prodat. Naravno da ćemo voditi računa da taj novi kupac održava zaposlenost, da je sposoban provoditi investicije“, kazao je Fabris Peruško.

Peruško se na početku emisije prisjetio vremena kada je imenovan vladinim izvanrednim povjerenikom za Agrokor. Kazao je da se nije bojao izazova posla, već ga je više mučilo koliko će taj posao utjecati na njegovu obitelj. Nije to bila, kaže, laka odluka, ali se nakon tjedna dugih razgovora iskristaliziralo da je on najbolja osoba za taj posao.

Na pitanje je li primao dvije plaće, kao direktor Fortenove i kao izvanredni povjerenik, odgovorio je potvrdno no imao je potrebu navesti kontekst.

“Da, jesam. Ja bih dao kontekst. Dolazim 28.2. za izvanrednog povjerenika, dajem otkaz u Tisku i postajem stečajni upravitelj: za to primam naknadu, to je na snazi do 1.4.2019., kada se osniva Fortenova, i ja postajem glavni direktor i istovremeno radim na zatvaranju izvanredne uprave. Ja odgovaram sudu i dužnicima, zaboravlja se da kad je Fortenova počela s radom, nije imala u vlasništvu Mercator i Dijamant i još neke... Proces zatvaranja i prenošenja je trajao predugo, nailazili smo na jako puno prepreka i na kraju smo to uspjeli zatvoriti. Podsjetio bih na dva velika primjera u inozemstvu, Parmalat i Lehman Brothers. To je sve slično.“ kazao je Peruško.