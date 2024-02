Pavliček: Pozivam Vladu RH da država kupi VUPIK, Belje i PIK Vinkovci

S novim informacijama oko prodaje Fortenove kao i najave prodaje agro poslovanja danas je u Hrvatskom saboru zastupnik i predsjednik Hrvatskih suverenista pozvao Vladu RH da se aktivno uključi kao kupac u prodaju Fortenovina poljoprivrednog sektora. Marijan Pavliček pojasnio je kako je riječ o strateškoj grani hrvatskog gospodarstva za koju se ne može dozvoliti da je preuzme strani kapital te ukazao kako u ove tri tvrtke radi oko 2.200 zaposlenih te da kroz svoje vlasništvo ili dugoročni najam obrađuju oko 33.000 hektara zemlje. Prema njegovim riječima vrlo je bitno da Vlada ne bude samo pasivni promatrač potencijalne prodaje poljoprivrednog sektora Fortenova grupe.

- To su strateške tvrtke ne samo za istočnu Slavoniju i Baranju nego i za cijelu Republiku Hrvatsku koje imaju više od 2200 zaposlenih, posebice iz Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije i imaju stotine kooperanata. Te tvrtke imaju zatvorenu poljoprivrednu proizvodnju „od polja do stola“ i proizvode ne samo povrće i voće, nego i stotine tisuća litara mlijeka, suhomesnate i vino i riječ je o strateškoj grani hrvatskog gospodarstva. Zbog toga se Vlada RH mora aktivno uključiti kao kupac, a hoće li to učiniti kroz mirovinske fondove, postojeće poljoprivredne tvrtke ili neku novoosnovanu državnu tvrtku manje je bitno. Najvažnije je da te tri tvrtke ostanu u hrvatskom vlasništvu, a ne da ih preuzme strani kapital bio on iz Mađarske, Srbije ili neke druge države – rekao je Pavliček.

U svome govoru istakao je kako buduće vlasništvo tih tvrtki mora ostati u hrvatskim rukama, a najbolje bi bilo da to bude u nekakvom obliku gdje je država većinski vlasnik. Podsjetio je i na prošlost, odnosno na katastrofalne privatizacije bankarskog sustava u Hrvatskoj kao i dio energetskog sustava po pitanju Ine što ni danas nismo vratili. Kazao je i kako je jako bitno da broj uposlenih u tim tvrtkama ostane minimalno na istoj razini, a ako je moguće da se čak i povećava jer o tim tvrtkama izravno ovisi 2200 obitelji u već ionako najsiromašnijem dijelu Hrvatske. Pri tome od iznimne je važnosti da te tvrtke stabilno posluju.

- Hrvatska si ne može dopustiti da izgubimo i tu vrlo bitnu granu hrvatskog gospodarstva, poljoprivredno-prehrambenu industriju. Apeliram i na Fortenovu da ne vodi računa samo o cijeni po kojoj će prodati tvrtke nego da se pri izboru kupca vodi i činjenicom da se radi o strateškim tvrtkama i da mora biti zadovoljen i strateški interes Republike Hrvatske – kazao je Pavliček.

