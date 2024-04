Čekaju se izlazne ankete: Uskoro se zatvaraju birališta

Uskoro se zatvaraju biračka mjesta i bit će objavljene izlazne ankete za izbore za 11. saziv Hrvatskog sabora. Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva do 16.30 sati na izbore je izašlo više od 1, 6 milijuna građana. U postotcima, glasovalo je 50, 6 posto birača. Velika je to razlika u odnosu na izbore prije četiri godine kada je do istog vremena glasovalo 34, 04 posto, odnosno milijun i 150 tisuća birača.

Najveći odaziv je u 1. izbornoj jedinici (gotovo 58, 43 posto), u 6. (57, 63), te u 3. jedinici (52, 73 posto)., najmanji u 5. (44, 89 posto), 9. (46, 75 posto) i 8. izborna jedinica (48, 28 posto).

