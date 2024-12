Čekaju nas kiša i snijeg, na nekim dionicama zabrana prometa, za Jadran izdana upozorenja

U unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje slabe oborine na granici kiše i snijega, ponajprije na sjeveru, a u gorju mjestimice slab snijeg. U Dalmaciji promjenjivo oblačno, još lokalno s kišom i pljuskovima, a na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, prognoza je DHMZ-a za srijedu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, a na jugu još istočnjak i jugo. U unutrašnjosti temperatura zraka većinom od 0 do 5, a na moru najviša dnevna od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva. Za srijedu je DHMZ izdao narančasto upozorenje za Velebitski kanal zbog jakog vjetra, a za ostale dijelove priobalja žuto.

Što se tiče informacija s hrvatskih cesta, HAK javlja da su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Zbog požara na vozilu na autocesti A6 Rijeka-Zagreb kod odmorišta Ravna Gora (Kupjak) u smjeru Rijeke, kroz tunel Javorova Kosa vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Prometna nesreća je i na autocesti A4 Goričan-Zagreb na ulaznom kraku čvora Sveta Helena u smjeru Zagreba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I.skupina), a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je dodatno za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je i poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i ne kreću na put bez propisne zimske opreme. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za motorna vozila bez propisane zimske opreme i teretna vozila s priključnim vozilom na pojedinim državnim i županijskim cestama u Lici te na svim županijskim i lokalnim cestama Ličko-senjske županije. Za sav promet zatvorena je ŽC5217 Dobroselo-Mazin. Samo za osobna vozila otvorena je državna cesta DC25 Gospić-Karlobag (veliki nanosi snijega). Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Ubli-Vela Luka-Hvar-Split.

