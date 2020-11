Čeka se odluka: Osječki stožer predložio niz novih mjera, pogledajte ih

U laboratoriju za mikrobiologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek u zadnja 24 sata na koronavirus je testirano ukupno 353 uzorka, s time da se od tog broja na područje Osječko-baranjske županije odnosi 293 uzorka od kojih je 158 bilo pozitivno (53,6 posto).

Zbog porasta broja oboljelih, stožer Osječko-baranjske županije donio je prijedlog mjera koje Nacionalni stožer treba odobriti, u svrhu smanjenja širenja zaraze.

Nužne epidemiološke mjere koje se predlažu za područje Osječko-baranjske županije su:

- preporuka da na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima te kino projekcijama bude prisutno najviše 50 osoba, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

- na vjerskim obredima u zatvorenim prostorima broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

- preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije da obustave iznajmljivanje i drugo korištenje domova u svojem vlasništvu za sve vrste okupljanja

- organizacija nastave u osnovnim i srednjim školama na način da se za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda nastava održava u školskim ustanovama (model A), za učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda nastava održava 2 tjedna u školskim ustanovama, a 2 tjedna na daljinu (model B), te da se za učenike srednjih škola nastava održava isključivo na daljinu (model C) izuzev praktične nastave koja će se održavati u školskim ustanovama.

