Određen istražni zatvor za ministra Horvata: 'Drži se vrlo dobro, staloženo i mirno, negira krivnju'

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat ispitan je u USKOK-u koji je zatražio istražni zatvor. Sudac istrage donio je odluku o istražnom zatvoru zbog utjecaja na svjedoke.

"Djelomično je prihvaćen prijedlog USKOK-a po osnovi opasnosti od utjecaja na svjedoke. Naš prijedlog je išao u pravcu dvije osnove, opasnost od ponavljanja kaznenog djela koja u međuvremenu nije prihvaćena zbog toga što je došlo do ostavke. Što se tiče svjedoka koje smo mi predložili za ispitivanje djelomično je prihvaćen naš prijedlog u odnosu na samo tri svjedoka. Mi ćemo još razmotriti možemo li uložiti žalbu na takvu odluku jer je istražni zatvor određen u trajanju od jednog mjeseca", kazao je predstavnik USKOK-a.

"Smatramo da će nam to biti dovoljno da ispitamo sve svjedoke. Ukupno je osam svjedoka radi kojeg nije prihvaćen istražni zatvor, a riječ je o suradnicima Darka Horvata tako da ćemo još razmotriti žalbu na taj dio", dodao je.

Dio dokaza kojima raspolažemo potječe iz afere Rimac, potvrdio je. Dodao je da je Ana Mandac dala svoj iskaz.

"Nije bilo nikakvog tajminga, mi postupamo prema zakonu i prema prikupljenim dokazima. Tajming je takav kakav je. Nije riječ o nikakvom tajmingu", dodao je.

"Sudac istrage je prihvatio sve argumente obrane u odnosu na ponavljanje kaznenog djela. Isto tako prihvatio je argumente obrane u odnosu na 11 svjedoka koji su predloženi, samo u odnosu na tri svjedoka je odredio istražni zatvor po točki 2., utjecaja na svjedoke, i to tri svjedoka koji nisu zaposlenici Ministarstva, dakle osam je odbio", kazao je Horvatov odvjetnik, Vladimir Terešak.

"USKOK će se žaliti, ali ćemo se žaliti i mi", dodao je. "U međuvremenu je ministar Horvat podnio pisanu ostavku, ja sam mu je dao, premijer je prihvatio i razriješio ga dužnosti na osobni zahtjev. On se drži vrlo dobro, staloženo i mirno, negira krivnju i kako sam rekao detaljno je iznosio svoju obranu", kazao je.

Ponovio je da sve odluke koje je Horvat ispisivao je donosila gospođa Mandac, drugookrivljenica u ovom predmetu kojoj je on vjerovao. "Ako je ispitana to bi značilo vjerojatno da je postigla neki dogovor s USKOK-om da tereti druge. Premijer me je kontaktirao prije ovog ročišta i rekao da ga obavijestim što će biti, a što sam i učinio", kazao je.

Podsjetimo, USKOK je priopćio da je doneseno rješenje o provođenju istrage protiv šestero okrivljenika.

Video: Uhićenje ministra Darka Horvata