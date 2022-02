Horvatov odvjetnik: Ministar je iznosio obranu aktivno više od sat vremena. Ne smatra se krivim

Ministar Darko Horvat izašao je s ispitivanja u USKOK-u te je vraćen pritvorskom nadzorniku. Njegov odvjetnik Vladimir Terešak dao je izjavu za medije.

"Ministar je iznosio obranu aktivno, više od sat vremena. Odgovarao je na sva pitanja. Očitovao se da se ne smatra krivim i da je uvjerenja da nije počinjeno kazneno djelo niti je ikome pribavljena protupravna imovinska korist. Vraćen je pritvorskom nadzorniku i u 18, 30 će se odlučivati o istražnom zatvoru. USKOK će tražiti istražni zatvor, ne znam po kojem osnovu", kazao je odvjetnik.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na teret mu se, kazao je, stavlja zlouporaba položaja i ovlasti, odnosno da su određene tvrtke koje su se javile na natječaj mimo natječajne dokumentacije dobile pravo prvenstva. No, Horvat to negira, tvrdeći da to on nije radio nego stručne službe ministarstva. Za zlouporabu položaja terete ga zajedno s više osoba, kazao je odvjetnik, dodavši da svi dokazi proizlaze iz drugog slučaja u kojem je također drugookrivljena Ana Mandac.

"Ministar ne radi taj posao već to rade stručne službe ministarstva, on niti zna koliko tko ima bodova niti je s tim upoznat. Ono što mu je stručna služba, odnosno drugookrivljena dala na potpis on je potpisao, vjerujući da je to ispravno".

Mandac je s dužnosti otišla nakon što je osumnjičena u aferi Vjeroelektrane zajedno s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac, a prema pisanju medija okrivljeni u tom slučaju počeli su sklapati nagodbe s tužiteljstvom, što podrazumijeva i priznanje nedjela.

Odvjetnik je rekao da se Horvat nije čuo s premijerom.

Video: Uhićenje ministra Darka Horvata