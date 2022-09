Carska obitelj slala ih je na gerilske zadatke, a oni nisu bili kmetovi

Profesionalni su to vojnici koji su stoljećima ratovali za svoje gospodare - Habsburgovce. Carska obitelj slala ih je uvijek na posebne, gerilske zadatke, u čemu im je pomagala dobro razgranata doušnička mreža. Na Žumberak, planinu svega 45 minuta udaljenu od Zagreba, naseljeni u nekoliko navrata tijekom 1530-ih godina kako bi formirali obrambeni pojas prema Osmanskom carstvu. Sa sobom su donijeli i specifičnu vjeru koja je kasnije nazvana grkokatoličkom, a Žumberak postaje njeno središte i ishodište stoljećima sve do danas. Habsburgovci su im na Žumberku omogućili poseban položaj, nisu bili kmetovi i darovali su im zemlju, zbog čega su živjeli relativno dobro za to doba. U filmu se razmjenjuju igrane scene i dokumentarni dio u kojem su na najškakljivija pitanja o porijeklu uskoka odgovarali i priznati povjesničari, vođe grkokatoličke vjerske zajednice, ali i rimokatolički svećenik, potomci rimokatoličkih i grkokatoličkih plemićkih obitelji, stručnjaci za ratne vještine... Sudjelovalo je 17 sugovornika, a samo u igranim scenama izmijenilo se četrdesetak ljudi, dok se sveukupan broj onih koji su na neki način doprinijeli projektu popeo na troznamenkasti. Igrane scene ekipa na čelu s redateljem Draženom Klarićem, ujedno i glavnim urednikom Večernjeg lista, snimala je, među ostalim, i na autentičnim lokacijama na Žumberku, ali i drugim gradovima u okolici Zagreba.

Cijeli projekt u potpunosti je u svojoj produkciji iznio Večernji list, od scenarija, režije, snimatelja, montaže i postprodukcije.

Veći dio uloga odradili su novinari, urednici, zaposlenici marketinga i oglasnog odjela Večernjeg lista. U uloge su uskočili i članovi povijesne postrojbe Žumberački uskoci.

