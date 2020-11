Capak objavio kolike će biti kazne za kršenje mjera

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak potvrdio je da će kazne za prekršitelje mjera biti između 100 i 200 eura. Rekao je i među ostalim da projekcija Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) Hrvatskoj predviđa ogroman rast i neizravnavanje krivulje do veljače, prenosi HRT.

Capak je komentirao i nove mjere.

- Kada smo uveli one mjere prije nešto više od 10 dana, počela nam se krivulja izravnavati, imali smo jedan blagi uspon krivulje i mislili smo da je to vrh. Međutim prošloga tjedna brojka nam je opet počela naglo rasti, što je rezultiralo time da se išlo u dodatne mjere. Projekcije brojki nemamo, ali računamo da će se trend preokrenuti, odgovorio je Capak, komentirajući pitanje do kada misli da će strože epidemiološke mjere biti na snazi.

Ne bi, kaže, prognozirao koja će to biti brojka, ali očekuju silazni trend.

VIDEO: Pitali smo građane podržavaju li nove mjere: "Ja mislim da je to stvar svakog pojedinca kako će se ponašati."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Onda je to već povoljni trend i može se razgovarati o nekom popuštanju, dodao je i napomuo da je cijela Hrvatska "debelo u crvenom", ali da je pozicija Hrvatske što se tiče mortaliteta puno bolja od ostalih zemalja Europske unije.

- Kao što je poznato, mnoge od tih zemalja su unijele puno strože mjere i ranije nego mi, ali situacija im se ne popravlja, dodao je i kao primjer naveo Austriju koja je 2. studenog uvela gotovo potpuni "lockdown", dok je Slovenija to učinila 25. listopada.

- Njihove brojke se ne poboljšavaju. Dapače, što se tiče mortaliteta imaju lošiju situaciju od Hrvatske, rekao je.

Osvrnuo se i na najavljeni prosvjed u podne.

- Ja sam uvijek protiv represivnih mjera. Mi smo epidemiolozi, redovito pratimo situaciju i predlažemo što bi trebalo napraviti da se situacija poboljša. Međutim, mislim da je u ovom trenutku sazrelo vrijeme da oni koji nisu spremni na odgovornost i solidarnost, budu kažnjeni. Ja nisam obaviješten o tom prosvjedu niti pratim tu situaciju, ali pretpostavljam da će se, ako bude više od 25 ljudi, reagirati, da će inspekcija civilne zaštite i drugi koji sudjeluju u nadzoru stožernih mjera na to reagirati. Ako ništa drugo, prema organizatorima, rekao je.

Na pitanje kolike bi trebale biti kazne za nenošenje maske i kakve su situacije u drugim zemljama, Capak podsjeća da se hitno išlo na izmjenu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Tekst je spreman koliko je njemu poznato, osim visine kazne. Izmjene i dopune se tiču samo kažnjavanja.

- Mislimo da bi (kazne, op.a.) trebale biti između 100 i 200 eura za nenošenje maske, recimo u javnom prijevozu ili u zatvorenim prostorima - navodi Capak, prenosi HRT.