Capak: Još nismo donijeli odluku treba li zatvoriti trgovačke centre ili ne

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak objasnio je kako su zatvorili kafiće jer su željeli smanjiti broj kontakata te da oni nisu zapravo širitelji virusa.

– I za trgovačke centre smo donijeli mjere, i oni moraju odrediti točan broj ljudi koji smije ući. Treba li ih zatvoriti ili ne, u ovom trenutku nismo donijeli odluku, u mnogim zemljama se i to razmatra – rekao je za N1.

– Trebali smo napraviti ove mjere, balans, u uvjetima u kojima smo sad. U Europi su mjere puno strože. Slovenci još uvijek imaju rast, a 25. 10. su uveli strože mjere. Što se tiče pridržavanja mjera, Stožer stalno apelira na svijest građana. Pridržavanjem mjera ne štitimo samo sebe nego i druge. Dosad nismo imali mogućnost kazni, ali u proceduri je zakon koji bi to trebao omogućiti, u Saboru je na raspravi – dodaje.

Kaže kako kao epidemiolog smatra da su mjere učinkovite i da, ako smanjimo kontakte, smanjit će se i brojke.

Govorio je i o mogućim strožim mjerama.

– To ne ovisi o meni, ali ako se situacija pogorša, predlagat ćemo dodatne mjere - smanjivanje kontakata u javnom prijevozu, trgovačkim centrima, dućanima... Potiče se da što više vjerskih događaja bude online, a broj okupljanja je smanjen na 25 pa se to primjenjuje i na crkve. Znali smo da nije isto 25 ljudi u kapelici ili katedrali, ali tako je donijeta horizontalna mjera, postoji mogućnost da se korigira. Vodilo se računa o balansu i ostavljena je mogućnost okupljanja do 25, a to je odluka Nacionalnog stožera i Vlade – kaže.

Govorio je i o testiranjima.

– Dnevno sad imamo i po 11.000, kapaciteti su sve veći. Još jedan laboratorij je otvoren ovaj tjedan. Uveli smo i mogućnost brzih testova, koriste se na mnogim mjestima. Postoje točno propisani uvjeti kako se koriste brzi antigenski testovi, u školama se provodi screening, to nije dijagnostika nego drugi tip ispitivanja. Dnevno možemo i 15.000 PCR testova napraviti, siguran sam. Neki imaju veće kapacitete, poput Splita, ali treba netko uputiti pacijente da dođu na testiranje. Na drive-inu nikoga nismo odbili, bio naručen ili ne – rekao je.

