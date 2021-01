Čak 770.000 kontrola u Austriji, samo u nedjelju 100.000, s granice vraćeno 10.000 putnika

Prema izvješću austrijskog Ministarstva unutarnjih poslova od 19. prosinca 2020. godine do protekle nedjelje na austrijskim je granicama provedeno čak 770.000 kontrola. „Samo jučer su policajke i policajci proveli 100.000 graničnih kontrola“, rekao je u ponedjeljak ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer. Isti izvor navodi kako je pri tome 10.000 putnika koji su namjeravali ući u Austriju, vraćeno s austrijskih granica sukladno odredbama austrijske Vlade uvedenim zbog sprečavanja širenja koronavirusa, te da su među njima pretežno bili putnici iz „trećih zemalja“. Dodaje se kako je pritom i 55.000 osoba poslano u samoizolaciju.

Naime, pri ulazu u Austriju od 19. prosinca 2020. do 10. siječnja 2021., prema posebnoj vladinoj odredbi s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa, svi putnici moraju u 10-dnevnu samoizolaciju, koju mogu prekinuti tek nakon pet dana karantene negativnim PCR testom. U Austriji policija ima zadatak da kontrolira i sve one kojima je određena karantena zbog zaraze COVID-om-19, te je MUP izvijestio kako je policija kontrolirala 24.000 zaraženih u samoizolaciji, da li su kod kuće i drže li se propisanih uputa. Izvješće je također pokazalo da ima dosta i onih koji krše mjere i ograničenja. Od 17. prosinca 2020. godine do nedjelje 3. siječnja 2021. nadležnim organima vlasti prijavljeno je 11.359 prekršitelja mjera i ispostavljeno je oko 3.800 mandatnih kazni. Najviše zbog povrede zabrana okupljanja većeg broja ljudi od dopuštenog, u javnom prostoru. I dok policija muku muči s neposlušnima, virologe i predstavnike vlasti sve više zabrinjava ponovni porast broje novozaraženih u Austriji, nakon nekoliko prethodnih dana stišavanja epidemiološke situacije.

U utorak je zabilježeno ponovno više od 2.000 novozaraženih, točnije 2.311 u proteklih 24 sata. Osjetni porast novih slučajeva zaraze tumači se kao rezultat obiteljskih i drugih okupljanja Austrijanaca za božićne blagdane, koji bi se mogao vidjeti u punoj mjeri tek sljedećih dana. Protekle subote, prekjučer i jučer bilo je znatno manje novozaraženih. U subotu 1.391 osoba, u nedjelju 1.460, a u ponedjeljak 1.642. U proteklih 24 sata u Austriji je od koronavirusa umrlo još 100 ljudi, te sada ova alpska zemlja broji već ukupno 6.457 smrtnih slučajeva od početka pandemije do danas. Također ima i ukupno 367.396 korona oboljelih i 343.039 ozdravljenih.

Trenutačno u Austriji od COVID-a-19 aktivno boluje 17.900 ljudi, od čega je njih 2.404 hospitalizirano, uključujući 371 pacijenta u intenzivnoj njezi. Domaći mediji u utorak izvještavaju o kritici upućenoj s više strana austrijskoj vladi da „nema konkretan plan za masovno cijepljenje“ protiv koronavirusa, uz pitanje zašto je Austriji isporučeno „tek 8.360 doza cjepiva“. Ono na što se pritom posebno ukazuje je jučerašnja vijest, potvrđena od ministra zdravlja Rudolfa Anschobera da je britanska mutacija koronavirusa kao i južnoafrička pronađena i u Austriji. Za sada kod pet pacijenata: četvero, od čega troje djece je zaraženo britanskim sojem Covida-19, a jedna osoba južnoafričkim.