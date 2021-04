Čačić: Bila bi prijevara da zastupnik HSU-a prijeđe vladajućima

Parlamentarna većina sa svih će svojih 76 ruku braniti ministra zdravstva Vilija Beroša kad na dnevni red saborske sjednice dođe oporbeni prijedlog za njegovo razrješenje. Jučer se to moglo čuti nakon koalicijskog sastanka na kojem, tvrde naši sugovornici, nije bilo ni spomena o bilo kakvim trzavicama u koaliciji, iako se ovih dana neslužbeno govorilo o Plenkovićevu nezadovoljstvu zbog nekih izjava prvog reformista Radimira Čačića koje su išle u smjeru rekonstrukcije Vlade.

Da oporbena inicijativa za Berošev opoziv neće proći, nakon sastanka je poručio i premijer Plenković.

Nije mislio na ministre

– Ne znam kada će biti formalizirana, ali Vlada će na to odgovoriti, to će završiti kao i dosadašnje inicijative – poručio je Plenković. Što se tiče Čačićevih izjava, ponovio je da nije znao da Reformisti imaju problem s bilo kojim ministrom.

Na koalicijskom sastanku prvi reformist jučer nije bio, no objasnio nam je da se ne radi o trzavicama u koaliciji, nego o neodgodivim obvezama koje je zakazao prije nego što je Plenković “u zadnji tren” sazvao koalicijski sastanak. Čačić tvrdi da nikada nije zagovarao rekonstrukciju Vlade te da su njegove izjave pogrešno protumačene.

VIDEO: Plenković odbacio mogućnost rekonstrukcije Vlade: 'Ta tema je na stolu kad je ja stavim'

– Zaključci su izvedeni iz teksta u kojem je netko govorio o rekonstrukciji Vlade, a mene su zvali vezano uz Beroša. Rekao sam kako tu ima i bezobraznih i nesposobnih te da ćemo, kad takvi prijeđu granicu, to i reći, prvo interno u okviru koalicije, što i radimo, a zatim i javno ne bude li pomaka. Ali to nisu ministri, nego strukture ispod, neki državni tajnici i sl... Pogotovo Beroš nije taj, s njim nemamo nikakav problem, korektno surađujemo, a u COVID krizi osobno se angažirao kad smo imali probleme s respiratorima – kazao nam je jučer Čačić. Iako oporbeni prijedlog za Berošev opoziv smatra legitimnim i očekivanim s obzirom na blizinu lokalnih izbora, poručuje da od toga neće biti ništa.

Kad je riječ o neslužbenim informacijama da zbog njegovih čestih iskakanja iz okvira kad je riječ o stavovima koji prevladavaju u koaliciji HDZ traži “rezervne ruke” koje bi im mogle osigurati većinu u Saboru dođe li do raskida s Reformistima, Čačić uzvraća da u politici nije od jučer, stoga zna da je moguće da će se HDZ, zatreba li mu, osloniti na neke oporbene zastupnike, no i upozorava da se onda više “ne bi moglo govoriti o čistoj političkoj slici i Vladi s neupitnim legitimitetom”. Što se tiče nagađanja da bi Plenkoviću većinu ubuduće mogao osiguravati HSU, kaže da je projektna suradnja oko nekih stvari dobrodošla i poželjna, ali da se u glasanju o povjerenju ministrima više ne bi moglo govoriti o projektnoj suradnji, nego o koaliciji. A jedini zastupnik HSU Silvano Hrelja u Sabor je došao na SDP-ovoj listi pa bi njegov prelazak u redove vladajućih, kaže Čačić, bio direktna prijevara birača.

Zanimljivo, o ministru Berošu i drugi koalicijski partneri imaju vrlo pozitivno mišljenje i redom ističu da s njime dobro surađuju, a neki tumače da je njegova pozicija uzdrmana isključivo zbog odnosa s premijerom Plenkovićem koji, kažu naši sugovornici, otpočetka nisu onakvi kakvi bi trebali biti. Tvrde da se to vidi već po izboru nekih državnih tajnika u Ministarstvu zdravstva na kojima je, kažu, Plenković inzistirao iako Beroš s njima nije u dobrim odnosima.

Beroš pod pritiskom

U HDZ-u, pak, ističu kako ne dolazi u obzir da Beroš ode pod pritiskom oporbe, no dio visokopozicioniranih HDZ-ovaca govori kako to ne znači da je ministru zajamčen ostanak na poziciji i nakon lokalnih izbora. Upozoravaju i na to da je Beroš pod sve većim medijskim pritiskom te procjenjuju da bi se on zbog toga uskoro mogao sam povući iz Vlade.

Iz oporbe najavljuju da će Berošev opoziv pokrenuti uskoro, no ne preciziraju kada točno. Ipak, izvjesno je da će taj prijedlog u proceduru prije lokalnih izbora koji se održavaju 16. svibnja, a kako se ovakvi prijedlozi prema saborskom Poslovniku moraju raspraviti u roku od 30 dana, u vladajućoj koaliciji jučer se razgovaralo i o tome kada bi im bilo najzgodnije tu točku staviti na dnevni red Sabora.

Odluka nije donesena, no među partnerima prevladava stav da bi prijedlog trebalo “odraditi” što prije, kako bi se još prije prvog izbornog kruga pokazalo da je vladajuća koalicija čvrsta.

Šef HSU Gabričević: Prerano je za konkretne zaključke

Hrvatsku stranku umirovljenika u redovima vladajuće koalicije spominju kao moguće pojačanje u Saboru, a njihovo približavanje HDZ-u vidljivo je i po dogovoru o isplati COVID dodatka za umirovljenike i neslužbenoj najavi izborne suradnje u velikim gradovima. Hoće li se ta suradnja doista i realizirati, na lokalnim razinama i u Saboru, upitali smo predsjednika te stranke Veselka Gabričevića.

“O tom potom”, otpisao nam je Gabričević, uz napomenu da je “s obzirom na svakakva iskustva prerano donositi konkretne zaključke”. “O odlukama tijela stranke bit ćete pravodobno obaviješteni”, stajalo je još u Gabričevićevoj poruci, iz čega se iščitava da stranka još nije “prelomila” oko suradnje s HDZ-om, ali i da se o tome itekako razgovara.

S druge strane, Silvano Hrelja, jedini HSU-ov zastupnik, u saborske je klupe ušao s SDP-ove liste pa bi prelaskom u vladajuće redove definitivno zaradio titulu “žetončića”. Svjestan toga, Hrelja je jučer poručio da ostaje u oporbi, ali i da je “moguća projektna suradnja s vladajućima”.