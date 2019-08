Butković sazvao sjednicu: Tražit će sve odgovore na pitanja o 'ratu' u upravi Cesta

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković sazvao za ponedjeljak, 26. kolovoza, sjednicu skupštine Hrvatskih cesta na koju je pozvao sve članove uprave te tvrtke. Na dnevnom redu te sjednice bit će sukob između tri člana i predsjednika uprave HC-a, o kojem smo jučer pisali, i moguće je da će netko od sukobljenih tada biti smijenjen.

Kako doznajemo, Butković će do ponedjeljka zatražiti sve odgovore na pitanja o “ratu” koji se vodi u upravi Cesta. O tome sukobu i kako ga razriješiti razgovarat će i s premijerom Andrejem Plenkovićem. Odluka o mogućim smjenama bit će otežana zbog stranačke pripadnosti zaraćenih strana. Dva člana uprave dolaze iz koalicijskih partnera HDZ-a. Alen Leverić je HNS-ovac i spominje se kao mogući novi predsjednik te stranke. Senko Bošnjak je član HSLS-a. Treći član uprave Nikša Konjevod je HDZ-ovac, kao i predsjednik uprave Josip Škorić.

Svi su oni u upravu HC-a imenovani nakon provedenih javnih natječaja. Škorić pri tome ima najdulji staž u toj državnoj tvrtki. On je od 2005. do 2008. bio šef ispostave HC-a u Osijeku, potom je imenovan za člana uprave, a 2011. i njezinim predsjednikom. Od 2012. do 2016. Škorić je bio direktor Sektora za održavanje u HC-u, a potom je ponovno imenovan za predsjednika uprave. Leverić je u upravu HC-a došao 2017., a prije toga bio je izvršni direktor u Metal Productu.

Od 2012. do 2016. bio je pomoćnik pa zatim zamjenik ministra gospodarstva. Bošnjak je članom uprave postao u siječnju ove godine. Dotad je bio stručni savjetnik u Uredu ravnatelja Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije. Konjevod je u upravu HC-a imenovan u listopadu 2017. i došao je s mjesta ravnatelja Županijske uprave za ceste Dubrovačko-neretvanske županije.