Bunjac otkrio zašto je objavio privatne detalje: 'Neću glasine i repove, kad je rez, onda je rez!'

Nisi ti nju izgubio, već ona tebe”, “Drži se, Brane”, “U ovakvim situacijama moraš biti samo čvrste glave. Sve osobe s razlogom dolaze i izlaze u naše živote. Budi jak!”... Na Facebook-profilu donedavnog zastupnika Živog zida i novoizabranog potpredsjednika Stranke Ivana Pernara dr. sc. Branimira Bunjca iz minute u minutu nizale su se poruke podrške nakon što je s 4400 prijatelja na toj društvenoj mreži podijelio vijest da ga je – napustila supruga.

Iznenadio i suprugu

– Reći ću vam nešto posve iskreno. Ovih dana je moja supruga napustila naš dom. Donijela je takvu odluku odjednom, bez ikakve najave, nije mi bilo na kraj pameti da bi to ikada pokušala, a kamoli učinila. Praktički sve do zadnjega dana beskrajno smo se voljeli i podržavali. Bili smo u vezi punih 18 godina, sagradili kuću, dobili dva prekrasna sina, proputovali zajedno barem 30-ak država (...) Sanjao sam je svake noći, a sanjam je i sada. Da ste mi rekli – biraj majku ili suprugu, izabrao bih nju. Da me netko pitao – čiji život da uzmem, tvoj ili njezin, rekao bih “uzmi moj”, jer njezin je za mene neprocjenjiv. Eto, toliko sam je volio – napisao je Bunjac i tom objavom iznenadio i svoju suprugu.

– Ma dajte, molim vas, to su privatne stvari. Nemam riječi, stvarno, ispod svake časti mi je uopće nešto reći – kazala nam je kratko Borka Bunjac, koja je kao vijećnica Živog zida u Skupštini Međimurske županije do prošlog četvrtka zamjenjivala supruga Branimira.

Piše dalje Bunjac da danima nije mogao spavati i jesti. Strašno je patio.

– Neprestano sam razmišljao može li postojati savršenija izdaja od one koju sam doživio (...) Vjerojatno se pitate kada sam saznao za tu lošu vijest. Nije teško pogoditi, baš onaj tjedan kada se dogodio čuveni “incident” sa stražom u Saboru. Ko za vraga, baš te dane sam morao sjediti u Saboru po 15, 16 sati zaredom i baš tada je stražar morao otimati mobitel iz moje ruke. Kad vas ide zlo i naopako, onda se sve skupi u jednom danu. Ispalo je da sam agresivan, a nitko nije znao što mi je na duši i u kakvom sam psihičkom stanju – pravda se. Posljednjih tjedana mu je već bolje. Shvatio je da je cijela ta situacija u stvari bila Božji blagoslov.

– Bog je prema meni bio toliko milostiv da je srušio sve iluzije oko mene, a također i osjećaj lažne sigurnosti. Osobita je milost bila ta da ih je srušio sve odjednom, jednim udarcem. Znam da je to učinio zato što je znao da mogu izdržati tu muku – poručio je i dodao da osjeća priljev nove energije i optimizma.

– Ne zamjeram više ništa ni svojoj bivšoj ženi. Štoviše, podržavam je u njezinoj odluci i želim joj svaku sreću. Bez obzira na to što me povrijedila, i dalje mislim da je najbolja žena na svijetu. Jedino što mi sad doista treba je malo odmora. Uzeo sam djecu i otputovao – poručio je i završio citatom Scarlett O’Hare: “Sutra je novi dan”.

Što ga je, pitali smo ga, potaknulo na javnu objavu detalja iz privatnog života?

‘Ma kakve simpatije...’

– Neka se zna sve, neću nikakve glasine i repove, kad je rez, onda je rez i gotovo! – odlučno će on. Je li se objava slučajno poklopila s osnivanjem nove stranke i nije li time želio pokupiti simpatije dijela javnosti?

– Ma kakve simpatije... Idem sutra iz Hrvatske i to je cijela priča. Idem se malo odmoriti – kaže. Je li supruga znala da će izaći s privatnim detaljima?

– Ne znam, ne zanima me što je ona znala. Ona je otišla i s njom nemam ništa – kaže Bunjac.

