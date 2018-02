Bubi je preživio metke, sad mu treba smještaj za oporavak

Bila je subota, negdje oko podneva, Ivani Varkonji iz našičke Udruge za dobrobit i zaštitu pasa i mačaka Farmica zazvonio je telefon. U Velimirovcu je ozlijeđen pas.

– Pronašli smo ga uz kuću, nije se micao i bio je sav krvav, njuška, noge, tijelo. Nitko nije znao što mu se dogodilo – priča nam Ivana. Dodaje da su već ranije dobili dojavu da se pas već 15-ak dana zadržava u polju uz selo, gdje je dobivao i hranu. Sve dok nekome nije zasmetao.

– Nismo odmah znali što mu se dogodilo, mislili smo da ga je napao drugi pas i izgrizao. Kad smo ga podigli i nosili u auto jecao je koliko ga je bolilo. U osječkoj veterinarskoj ambulanti Dr. Doolitle, u koju smo odmah otišli, rekli su da je na njega pucano iz vatrenog oružja. Na rtg snimci vidjeli su se komadi metala u zadnjoj desnoj nozi – kaže Ivana. Pas nije imao čip, zbog ozljede noge završio je na operaciji, a onda je dobio i piroplazmozu. U polju u kojem je boravio pronašao ga je i zaraženi krpelj.

Udruga je sve prijavila policiji iz Našica, a što su do sada po toj prijavi napravili doznajemo iz Policijske uprave osječko-baranjske.

Foto: Privatni album

– Policijska postaja Našice 15. veljače zaprimila je „prijavu kaznenog dijela“ udruge iz Našica, vezano za pronađenog psa na području mjesta Velimirovac. Provedenim izvidima te obavljenim obavijesnim razgovorima nije se do sada došlo do konkretnih saznanja o mjestu i vremenu ozljeđivanja psa, kao niti o njegovom vlasniku – kažu iz PU te dodaju da je u nalazu rtg pretrage potvrđeno više sitnih komadića metala u nozi, ali nije precizirano o kakvim se komadićima metala radi. Ističu i da se u obavljenim razgovorima nije došlo do saznanja da su mještani Velimirovca u sporno vrijeme čuli pucnjeve iz vatrenog oružja. No, ističu da su doznali kako je pronađeni pas 15-ak dana prije prijave primijećen u poljima oko mjesta. Policijski službenici Policijske postaje Našice nastavljaju s provođenjem izvida, objašnjavaju iz PU osječko-baranjske, a po njihovom okončanju o svim prikupljenim saznanjima izvijestit će Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku.

Volonteri se za to vrijeme nadaju da će netko možda prepoznati psa i dojaviti neke korisne informacije. Dali su mu ime Bubi, uspješno je operairan i oporavlja se u osječkoj ambulanti.

– Bubi uskoro može i na kućnu njegu, ali mi nemamo nikakav smještaj za njega. Imanje na kojem su psi o kojima se brinemo nije primjereno za njegov oporavak. Nema struje, vodu nosimo u kantama. Njemu treba toplo mjesto za oporavak – objašnjava Ivana.

Ako možete Bubiju pružiti privremeni dom, jer već mu se smiješi i onaj trajni, nazovite Ivanu na 098/642-209. O radu udruge i trenutnim potrebama možete saznati i na njihovoj Facebook stranici.