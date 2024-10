FOTO/VIDEO Brza i ubojita 'dijamantna čegrtuša' promijenit će tijek modernog ratovanja?

Američka tvrtka L3Harris predstavila je ovih dana svoj novi prototip bespilotnog kopnenog vozila "Diamondback" na sajmu AUSA 2024. Riječ je o modularnom dronu nazvanom po jednoj od najotrovnijih zmija u SAD -u, dijamantnoj čegrtuši. Čini se da ubojitost i brzina vozila opravdavaju njegovo ime. Diamondbackov otvoreni razvojni pristup poboljšava sposobnost povećanja proizvodnje, smanjuje troškove, povećava mogućnost održavanja i ubrzava brzinu umetanja tehnologije koja podržava prilagodbu za misije u razvoju.

L3Harris je dizajnirao Diamondback kako bi nadopunio postojeće klase robotskih vozila i popunio uloge i profile troškova povezanih s vozilima s posadom. Proizvođač tvrdi kako će izviđačka platforma promijeniti tijek sukoba na modernom bojnom polju.

Tvrtka je u partnerstvu s Overland AI, autonomnim tvrtkom za mobilnost na zemlji, koja pruža svoju tehnologiju navigacije za terenska vozila za misione sustave Diamondbacka.

Koncept najnovije kopnene bespilotne platforme otkriven je na nedavno održanoj jubilarnoj 10. obrambenoj izložbi AUSA 2024 iza koje stoji Udruga vojske Sjedinjenih Država (AUSA), neprofitna organizacija čija je misija poticati javnu potporu ulozi vojske u nacionalnoj sigurnosti te pružanje profesionalne edukacije i informiranja javnosti o projektima koje podupiru brojne obrambene kompanije.

We’re excited to unveil our Diamondback autonomous reconnaissance system! Designed to be quickly reconfigured to adapt to any mission, this vehicle ensures a technological edge against any threat. Learn more: https://t.co/VBSpOCbtZF #AUSA2024 pic.twitter.com/5LuWfCQ9FV