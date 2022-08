Brojni zastupnici, gradonačelnici i političari u Kninu: 'Teško možemo biti blagoslovljeni dok nismo sahranili svoje žrtve'

U Kninu je održana središnja svečanost obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, te 27. godišnjice vojno-redarstvene operacije (VRO) Oluja, a u grad su stigli brojni gradonačelnici, saborski zastupnici i političari.

Gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić izjavio je novinarima da je dosta godina prošlo, ali i dalje je prisutan ushit koji je narod imao 1995. godine, kada je oslobođen Knin i kada je završio rat. Čestitao je svima najveći hrvatski praznik i otkrio da je na današnji dan prije 27 godina bio u Splitu, jedva se čekao vratiti u svoj grad, u kojem se prvi vjenčao nakon pobjede u tada srušenoj crkvi svetog Ante, gdje je krstio i svoju kćer.

Jelić: Proslava je formalizirana, ali i branitelji su već stariji

"Osjećam se svečano. Prije 27 godina sam bio u progonstvu u Zadru s obitelji. Za nas je velika stvar bila vratiti se svojim domovima, grobovima svojih predaka. Bio je to početak novog života", kazao je Ćaćić.

Župan šibensko-kninski Marko Jelić ocijenio je da se proslava u Kninu poprilično formalizirala jer je prije sedam godina tu bilo sto tisuća ljudi, no kaže da treba imati na umu da su branitelji sada već stariji i nije im više jednostavno putovati.

"Dosta na ovo utječu, s druge strane, i razmirice koje imamo unutar sebe umjesto da pokažemo zajedništvo, jer da ga nije bilo prije toliko godina onda ne bismo imali Hrvatsku", rekao je Jelić.

U majici Četvrte gardijske brigade, čiji je bio pripadnik za vrijeme Domovinskog rata, u Knin je došao i sinjski gradonačelnik Miro Bulj, koji je novinarima otkrio da mu je 5. kolovoza bio najsretniji dan u životu, kada je iz pravca Grahova, zajedno sa svojim suborcima na vrletima Dinare ugledao Knin.

"Emocije su neopisive i dokaz kako se zajedništvom može doći do cilja, a ne ove sramote koje jednom godišnje dođu u Knin i vijence polože odvojeno. Mi smo tada pokazali kako se ta generacija bori za narod i izbori protiv puno jačeg neprijatelja", ustvrdio je Bulj.

Upitan da komentira to što branitelji ne mogu doći na trg Bulj je rekao kako je to jedna od većih sramota, ne zna koji je razlog da se visoki dužnosnici boje na trg pustiti najzaslužnije ljude.

"Njima kao da je cilj ugasiti proslavu i sjećanje na veličanstvenu operaciju. Očito im je teško gledati u oči hrvatskih branitelja, koji su obranili i oslobodili ovo područje", kaže Bulj.

Petrov: Narodu koji zaboravlja lako se može dogoditi isti scenarij

Saborski zastupnik i predsjednik Mosta Božo Petrov je komentirajući to što je u Kninu manje ljudi nego prošlih godina rekao kako je vjerojatno tako zbog velike vrućine iako bi volio da svima u Hrvatskoj bude jasno kako dan koji se slavi nije samo neradni dan, on je s razlogom praznik.

"To je dan u kojoj se slavi sloboda i naša pobjeda u Domovinskom ratu i trenutak u kojem je Hrvatska ujedinjena. To bismo trebali prenijeti na dostojanstven način svim generacijama koje dolaze iza nas. Ne smijemo to zaboraviti jer narodu koji zaboravlja i ne pamti pobjednike, a pogotovo žrtve, vrlo lako se može dogoditi isti scenarij", kazao je Petrov.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 05.08.2022., Knin - Sredisnja svecanost obiljezavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 27. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Zoran Milanovic, Andrej Plenkovic, Gordan Jandrokovic Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

U Knin je došao i splitski gradonačelnik Ivica Puljak koji je izjavio kako je tu da zajedno s građanima i braniteljima bude ponosan što su hrvatski branitelji napravili za slobodu zemlje, ali isto tako da se sjeća onih koji nisu s nama, koji su svoje živote položili da danas živimo u miru i slobodi. "Oni su nam u zavjet ostavili da gradimo svoje gradove i zemlju ravnopravnih ponosnih i sretnih ljudi", rekao je.

S njim je u društvu bio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je podsjetio da je kao gradonačelnik glavnog grada bio i prošle godine u Kninu i da sudjeluje u protokolu za sva četiri državna praznika.

"Jučer smo u Zagrebu na Mirogoju zajedno s braniteljskim udrugama položili vijence u znak sjećanje na žrtve koje su branitelji dali u Domovinskom ratu, a isto tako sam došao danas ovdje u čast svim braniteljima te kako bi gledali prema naprijed, u budućnost", kaže Tomašević.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 05.08.2022., Knin - Sredisnja svecanost obiljezavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 27. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je kako su došli u Knin nakloniti se pobjedničkoj hrvatskoj vojsci i proslaviti današnji dan. Svim građanima i sveukupnom hrvatskom narodu je čestitao današnji dan.

Mlinarić: Branitelji su poniženi, moraju stajati iza traka

Dan pobjede je svima čestitao i saborski zastupnik Stipo Mlinarić koji je rekao da je hrvatska vojska u Domovinskom ratu pobijedila srpsku vojsku i zločinački SDS, a ne srpski narod, niti se ratovalo protiv srpskog naroda.

"Teško domovina može biti zahvalna ako se traži još 1800 njezinih najboljih sinova, da ne govorimo o kostima koje leže još od Drugog svjetskog rata, a nisu sahranjene. Teško možemo biti blagoslovljeni dok nismo sahranili svoje žrtve", kazao je.

Video: Govor Mladena Markača u Kninu

Ustvrdio je kako je 80 posto hrvatskih branitelja poniženo, radi se o logorašima, ljudima s PTSP- om, ratnim vojnim invalidima. "To najbolje vidimo u Kninu u protekle dvije godine. I danas su trake, ne može se doći na trg bez akreditacije, a oni koji su se borili i oslobodili ovaj grad moraju stajati iza traka", izjavio je Mlinarić.

Ocijenio je da su Knin "neutralizirali kao simbol slobode i pretvorili ga u zabavu za političare". Upitan gdje je bio na ovaj dan prije 27. godina odgovorio je kako je tada izašao iz logora i otišao na liječenje.