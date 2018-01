Debeljak: Moj život s devetero djece i 3600 radnika

Prije pet godina, kada je njima potpuno nepoznati Tomislav Debeljak, proizvođač vijaka iz Samobora, privatizirao Brodosplit, u Splitu i šire ostali su u šoku. Od kojega se neki do danas nisu oporavili pa Debeljaku podmeću gdje god stignu. Jer više ne vide goleme tankere na navozima. Debeljak tumači logiku opstanka – ako se pokaže da je najisplativije pakirati kinder-jaja, onda će ih on od sutra i pakirati. Karikira, naravno, no te se logike drži i dalje pa već drugu godinu posluje s plusom.

Prije ovog intervjua završili ste s djetetom na hitnoj, s obzirom na to koliko djece imate, za vas ništa neobično, zar ne?

Ne volim za medije puno pričati o svojoj obitelji, a ne voli to ni moja supruga Danijela. Kad imate toliko djece, to ima i prednosti i nedostataka, premda su djeca najveće bogatstvo. Nemamo materijalnih problema, ali se stalno borimo protiv nekih dječjih bolesti. I sve to puta devet. No, hvala Bogu, djeca su nam zdrava.

Danas je doista neuobičajeno imati toliku obitelj, jeste li je planirali?

Ostao sam 1989. bez brata i roditelje sam nagovarao, a i sami su to željeli, pa sam dobio sestru, koja je dosta mlađa od mene. Na početku braka supruzi sam rekao da bih želio imati više djece, da bi se na kraju dogodilo da je nekako više ona “kreirala” našu brojnost. Kad nam se rodilo osmo dijete, dva tjedna nakon poroda supruga mi je rekla: “Pa ne misliš valjda da nam je ovo zadnje”. Doista sam mislio da će nam osmo biti zadnje, a sada stvarno mislim, a i supruga tako misli, da će nam deveto dijete biti zadnje.

