Britanska kampanja prepuna svađa o imigraciji, inflaciji i porezima

Inteligentni, marljivi i robotski tehnokrati. Tako su europski mediji opisali britanskog premijera Rishija Sunaka i šefa tamošnje opozicije Keira Starmera, koji su se u utorak navečer sučelili u prvoj televizijskoj debati uoči parlamentarnih izbora koji se održavaju 4. srpnja. Konzervativac Sunak, čija stranka zaostaje u anketama nakon što je uzastopno vladala u posljednjih 14 godina, optužio je Starmera da njegovi laburisti žele povećati poreze za građane.

Reuters je debatu opisao kao “užarenu”, a dvojica su se političara prepirala oko toga čiji je program bolji u pogledu smanjivanja inflacije i rasta troškova života općenito. Dok je Sunak svoje protivnike s ljevice opisivao kao nemarne političare koji će samo pogoršati ekonomske probleme s kojima se Britanija suočava, Starmer je svojeg konzervativnog rivala opisao kao “najliberalnijeg premijera na pitanju imigracije kojeg smo ikada imali”.

– Razina imigracije na rekordno je visokoj razini – 685 tisuća. Nikada nije bila toliko visoka, osim možda godinu ili dvije – rekao je Starmer nadajući se da će konzervativni birači zamjeriti Sunaku te brojke. Sunak je pak isticao koliko bi štetni mogli biti planovi laburista preuzmu li vlast.

– Laburisti će vam povećati poreze, to je u njihovu DNK. Vaš posao, vaš automobil, vaša mirovina, laburisti će to oporezivati – kazao je Sunak.

Odmah nakon debate tvrtka YouGov provela je anketu i pitala ispitanike što misle o nastupu dvojice političara. Tijesna većina smatra da je Sunak odnio pobjedu u raspravi, a tu je opciju odabralo 51% ispitanika. No nije potpuno jasno hoće li Sunaku ovakva mini-pobjeda pomoći s obzirom na to da njegova stranka uvjerljivo gubi u anketama od laburista, a istodobno se i poznati desničar Nigel Farage uključio u kampanju. Farage je odlučio na čelu desničarske stranke Reform UK ući u izbornu bitku kako bi pokušao iskoristiti nezadovoljstvo birača Konzervativne stranke koji smatraju da je stranka, naročito sa Sunakom, krenula pretjerano liberalnim smjerom.

Neki su mediji zaključili da su Sunak i Starmer zapravo izrazito nalik jedan na drugog. Citat s početka teksta istaknuo je Politico, koji je pritom zaključio da vrlo slično izgledaju, govore vrlo elokventno, no da je istodobno jasno da zapravo dolaze s različitih pozicija – Sunak dolazi iz privilegirane pozicije i iz bogate obitelji te je branitelj ekonomskih sloboda, a Starmer ima skromnije podrijetlo, zbog čega više vjeruje državnoj intervenciji. To dobro opisuje i razliku između dvije stranke. Prema posljednjim anketama koje je također objavio YouGov dan uoči ove debate, laburisti bi mogli ostvariti najveću pobjedu u svojoj povijesti i osvojiti 422 mandata u parlamentu, gotovo 200 više od vladajućih konzervativaca. Padne li broj mandata Konzervativne stranke na 140, kao što joj anketa predviđa, bio bi to najveći njezin pad u odnosu na prošle izbore od 1906. godine.

