Šef nuklearke u Harkivu: 'Ako dođe do štete, moguće curenje nuklearnog goriva'. Objavljene nove snimke napredovanja Rusa

Nastavljaju se žestoke borbe u Ukrajini, pri čemu su pojedini gradovi kao što su Lutsk, Ivano-Frankivsk i Dnjepropetrovsk prvi puta granatirani po početka ruske invazije. Satelitske snimke pokazuju da su se ruske snage približile Kijevu u posljednjih 24 sata, a Velika Britanija kazala je da Rusija možda planira veliki napad na glavni ukrajinski grad unutar narednih nekoliko dana. Europska unija najavila je da će u subotu objaviti najnoviji četvrti paket sankcija protiv Rusije. Ukrajina je pak upozorila da ne može isključiti da će Bjelorusija pokrenuti invaziju na njih.

Ključni događaji

Tijek događaja:

1:03 - Američka državna tajnica za energetiku Jennifer Granholm tvitala je da je SAD zabrinut zbog "ruskih nesmotrenih poteza i kršenja principa nuklearne sigurnosti". Ustvrdila je iako nije detektirano puštanje radioaktivnosti da SAD je "zabrinut zbog manjka podataka iz nuklearnih elektrana Černobil i Zaporižje", što umanjuje sposobnost svijeta da prati materijal iz tih nuklearki.

00:47 - SAD je u petak uveo sankcije ruskom milijarderu Viktoru Vekselbergu, članovima obitelji Dmitrija Peskova, glasnogovornika ruskog predsjednika Vladimira Putina, 10-oro ljudi koji upravljaju VTB-om, 12-orici ruskih parlamentaraca..., u najnovijem krugu sankcija kojima se Rusija kažnjava zbog invazije na Ukrajinu.

00:44 - Uoči njegovog obraćanja javnosti, američki predsjednik Joe Biden imao je 49 minuta dug telefonski razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskog, kojem je detaljno opisao najnovije sankcije koje će proglasiti protiv Rusije.

Zelenski je tvitao da je dao Bidenu procjenu situacije na bojišnici te ga je informirao o ruskim zločinima protiv civilne populacije.

Had a substantive conversation with @POTUS. Gave him the assessment of the situation on the battlefield, informed about the crimes of Russia against the civilian population. We agreed on further steps to support the defense of Ukraine and increase sanctions against Russia.