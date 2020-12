Brexit ispregovaran do kraja, Britanci već proglasili uvjerljivu pobjedu 43:17

Pregovori o Brexitu završeni su rezultatom 43:17 - bombastično zaključuje interni dokument britanske vlade koji je procurio uoči očekivanog obraćanja javnosti premijera Borisa Johnsona po završetku pregovora s Europskom unijom o budućim odnosima nakon Brexita i nakon prijelaznog razdoblja koje završava 31. prosinca.

Preciznije, rezultat pregovora, po kreativnom tumačenju tog internog britanskog dokumenta, je pobjeda Ujedinjene Kraljevine u 43 posto zahtjeva, pobjeda Europske unije u 17 posto zahtjeva i obostrani kompromis, što bi valjda bilo nešto kao neriješeno, u 40 posto zahtjeva. “UK osvaja 2,5 puta više pobjeda nego EU”, zaključuje se u tom dokumentu, koji je procurio do jednog bloga, a citiraju ga Guardian i mnogi drugi mediji na otoku.

Nakon probijanja svih ranije zacrtanih rokova, pregovori o budućim odnosima okončani su i ta će vijest biti službeno objavljena danas, na Badnji dan, nakon još jednog telefonskog razgovora premijera Johnsona i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen koji se očekuje nešto prije podneva.

Podsjetimo, radilo se o drugim pregovorima o Brexitu. U prvima je ispregovaran način izlaska iz EU, koji se dogodio 31. siječnja 2020., i od tada do 31. prosinca na snazi je prijelazno razdoblje u kojem je sve zapravo ostalo isto kao i dok je UK bila punopravna članica. Ideja je bila da se u tom prijelaznom razdoblju, u drugim pregovorima, ispregovaraju budući trgovinski i drugi odnosi. Rok za dovršenje tih pregovora toliko je puta probijan da Europski parlament ne stigne više do kraja ove godine ratificirati sporazum, no pronađeno je pravno rješenje prema kojemu sporazum privremeno stupa na snagu nakon što ga prihvate sve države članice kroz Vijeće EU, a ratifikacija u Europskom parlamentu uslijedit će u siječnju, nakon čega više neće biti privremeno na snazi. Naravno, treba ga ratificirati i u britanskom parlamentu u Westminsteru, što se očekuje do kraja ove godine, a nakon ratifikacije u EP-u slijedi i ratifikacija u parlamentima država članica.

Očekuje se da će sve strane sada, kad je sporazum ispregovaran, nastojati prezentirati konačni dogovor kao uspjeh, ali ipak je neobično to kako britanska vlada odmah srlja u proglašavanje nekakve uvjerljive pobjede, u kojoj je kao sudac (sama sebi) davala i zbrajala poene. Čini se u tom zbroju Britanci nisu računali ishod pregovora o ribarstvu, području koje je bilo jedan od najvećih kamena spoticanja i u kojemu je britanska vlada proteklih dana morala dati neke velike ustupke kako bi izbjegla kaotičan scenarij bez dogovora do 1. siječnja. Britanski su pregovarači, naime, u početku inzistirali na tome da se količina ribe koju ribari iz EU ulove u britanskim vodama smanji za 35 posto i da takav režim, u kojemu dakle francuskim i drugim europskim ribarima ostaje pravo na 65 posto tradicionalnog ulova u britanskim vodama, traje tri godine. Na kraju je, prema još neslužbenim podacima o konačnom dogovoru, London pristao na 25-postotno smanjenje kvote za EU i na trajanje tog režima pet i po godina. Ipak, i EU je tu popustila jer je njezin početni zahtjev bio smanjenje za 10-18 posto, uz trajanje 10 godina.