Brazil premašio 300.000 umrlih. Brazilski predsjednik na udaru kritka

U Brazilu je ukupan broj umrlih u pandemiji koronavirusa prešao 300.000 u srijedu, a po smrtonosnom valu zbog kojega su bolnice na rubu snaga Brazil je druga zemlja iza Sjedinjenih Država koja je prešla mračnu prekretnicu.

Ukupno je 300.685 ljudi sada umrlo u Brazilu od COVID-19, objavilo je ministarstvo zdravstva, dok se zemlja bori s eksplozijom slučajeva koje pripisuje lokalnoj varijanti virusa za koju se vjeruje da je zaraznija.

Brazil trenutno ima dosad najviši dnevni broj umrlih u pandemiji. Više je nego trostruko veći od početka godine, a prosjek za prošli tjedan iznosio je 2273 osobe.

Predsjednik Jair Bolsonaro objavio je ranije da je ustrojio krizni odbor za borbu protiv pandemije, što je promjena smjera u jeku sve jačeg pritiska zbog bolesti čiju težinu je stalno umanjivao.

VIDEO: Cijepili su se Plenković, Beroš i Jandroković AstraZenecom: "Svaki cijepljeni pojedinac pridonosi zaštiti populacije"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ekstremno desni predsjednik obećao je da nitko neće "politizirati" pandemiju, nakon sastanka s predsjednicima oba doma Kongresa, predsjednikom vrhovnog suda, predsjednikom središnje banke, većim dijelom svojeg kabineta i 6 od 27 brazilskih guvernera.

"Prevladavajući osjećaj je solidarnost i predanost tomu da se ublaže učinci pandemije", rekao je Bolsonaro u predsjedničkoj palači.

"Život je na prvome mjestu", dodao je.

Rekao je da se skupina dogovorila da će sastaviti koordinacijsko vijeće sa 27 brazilskih guvernera, koje će predvoditi predsjednik Senata Rodrigo Pacheco.

On će sam sazivati krizni odbor koji će se sastajati svaki tjedan", rekao je.

Bolsonaro minimizirao pandemiju

Čini se da te objave nisu smekšale kritike Bolsonara koji se oglušivao na stručne savjete o zatvaranju i maskama, zagovarao režim lijekova koje je zvao "rano liječenje" a za koji su znanstvenici rekli da ne djeluje i govorio protiv cjepljenja.

List Folha de Sao Paulo optužio je predsjednika da "laže" kad je rekao da je njegova vlada neprestano radila na borbi protiv virusa.

Foto: BRUNO KELLY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Manaus A view of the Parque Taruma cemetery during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Manaus, Brazil, May 26, 2020. Picture taken with a drone. REUTERS/Bruno Kelly BRUNO KELLY

"Dvanaest mjeseci Bolsonaro je minimizirao pandemiju, promovirao gužvu, govorio protiv upotrebe maski i zaustavio razgovore o osiguranju cjepiva", upozorava list.

Bolsonaro je ublažio svoj stav o cjepivima pod pritiskom, rekavši kako je na sastanku u srijedu "jednoglasno dogovoreno" da je potrebno masovno cijepljenje.

Međutim izgleda da ne od odustaje od zagovaranja "ranog tretmana" hidroksiklorokinom i drugim lijekovima koji su u nizu studija odbačeni kao nedjelotvorni protiv COVID-19.

"Također smo razgovarali o mogućnosti režima ranog tretmana", rekao je.

To spada u djelokrug ministarstva zdravstva, koje poštuje pravo i dužnost svih liječnika da liječe svoje pacijente, uključujući i lijekovima koji nisu namijenjeni liječenju covida, kaže on.

Strašno stanje

Novi ministar zdravstva -njegov četvrti u pandemiji - kasnije je rekao na svojoj prvoj konferenciji za novinare da je uspostavio posebno tajništvo u ministarstvu za borbu protiv pandemije.

Ministar, kardiolog Marcelo Queiroga također je obećao da će "u kratkom roku" utrostručiti broj cijepljenih na milijun dnevno.

U Brazilu, državi s oko 212 milijuna, najmanje jednu dozu cjepiva primilo je oko šest posto stanovništva, no zemlja je daleko od toga da postigne cilj, odnosno da cijepi sve odrasle do kraja godine. Zbog novog vala COVID-19mnoge su bolnice na točki pucanja, a kreveti u intenzivnoj njezi i opskrba kisikom na kritično niskim razinama.

Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) upozorila je u utorak da je stanje u Brazilu "strašno" te da prijeti ostatku regije.

"Virus se nastavlja opasno širiti Brazilom", rekla je direktorica organizacije Carissa Etienne u Washingtonu.

"Broj zaraženih i umrlih se povećava, a u mnogim državama visoka je razina zauzetosti kreveta za intenzivnu njegu", upozorila je.