Branitelji: Nitko nam ne može zabraniti odavanje počasti grbu HOS-a, ministar Medved ogradio se od događaja

Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata i Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi pozivaju sve političke stranke u Hrvatskoj da Deklaraciju o Domovinskom ratu, koju je jednoglasno donio Zastupnički dom Hrvatskog sabora 13. listopada 2000. godine, zaštite tako da Sabor Deklaraciji dade zakonsku snagu, jer Deklaracija još uvijek ne sadrži zakonski obvezujuće odredbe ni sankcije za njihovo kršenje i stoga vrlo često ostaje samo ''mrtvo slovo na papiru'' – čulo se danas na tiskovnoj konferenciji koju su zajednički organizirale ove dvije braniteljske udruge, a u povodu nedavnih događanja na obljetnici Bljeska, pridružili su im se i Borislav Barišić, predsjednik Saveza udruga dragovoljaca HOS-a te Zvonimir Ćurković, ratni zapovjednik vukovarskih HOS-ovaca.

- Gesta koju su Zoran Maras i Krešimir Maretić napravili u Okučanima, kada su istupili s majicama na kojima se nalazi i grb HOS-a, vrijedna je divljenja. Danas je na redu HOS, sutra HVO, prekosutra policija... Na provokaciju u Jasenovcu i teške, neodmjerene, sramotne riječi predsjednika Milanovića da bi ploču HOS-a trebalo negdje baciti, vjerojatno po njemu u smeće, vaša reakcija u Okučanima je bila opravdana. Nisam se došao nikome pravdati, nismo se pravdali ni '91. – kazao je na početku tiskovne konferencije Borislav Barišić.

- HOS je nastao kao sušta potreba hrvatskog naroda da bi sačuvala Hrvatsku koja je bila ugrožena od srbočetničke armade, antifašista i narodne armije koji su vršili zločine po Hrvatskoj. Ne mogu se pravdati nikome jer su me prinudili da uzmem pušku i odem u rat. Nikad nisam mislio da ću biti vojnik, lijepo sam živio. Da nije bilo nas, ne bi ni vi ovdje bili - poručio je naglasivši kako mu nitko ne može zabraniti odavanje počasti grbu HOS-a.

VIDEO: Zbog ovih majica Milanović je napustio obilježavanje obljetnice Bljeska: "To je provokacija."

Zoran Maras, predsjednik Udruge specijalne policije, koji je uz Krešimira Maretića, nosio majicu koja je razljutila predsjednika Milanovića, osvrnuo se na aktualna događanja i poručio kako oni u Okučanima nisu provocirali nego su samo odgovorili predsjedniku zbog izjave u Jasenovcu da HOS-ovu ploču s pozdravom "Za dom spremni" treba baciti.

- Ne netko, nego predsjednik države, iskompromitira 28 godina pomirbe djece ustaša i partizana. On govori da nešto treba baciti, govori o ploči, to je spomen ploča poginulih branitelja, pripadnika HOS-a, legalne, legitimne postrojbe Oružanih snaga - rekao je, pa dodao da je predsjednik Zoran Milanović 11 poginulih, čija imena su na ploči koja je bila u Jasenovcu, pokopao treći put.

- Pokopani su prvi put kad su poginuli. Drugi put kad se spomen ploča maknula i treći put s njegovom izjavom da to treba baciti. Majice koje smo nosili nisu majice HOS-a. Na toj majici je bio znak Zbora udruga gardijskih postrojbi, Udruge specijalne policije, hrvatska zastava i grb HOS-a, legitimno i legalno znakovlje koje je odobrilo Ministarstvo uprave i nigdje u zakonu ne piše da su zabranjeni. Da smo mi izuzeli pozdrav "Za dom spremni", bez insignije HOS-a, onda bi nas trebalo privesti, prekršajno goniti i zatvoriti - poručio je.

Naglasio je kako bi on osobno, da vidi na bilo kojem obilježavanju da se prelazi granica znakovlja, diže ruku i viče "Za dom spremni" to osudio i da to očekuje od svih braniteljskih udruga.

- Ja s tim problema nemam, ali mi amblem HOS-a u ovome obliku ne damo. Ako netko misli da to treba zabraniti, neka mijenja zakone - poručio je te zamolio politiku: dajte nas ostavite više da živimo svoj život. Neke udruge su najavile da neće dolaziti na obljetnice na kojima će biti predsjednik Milanović, no Maras poručuje da to nije dobra poruka.

- Ljude koji su za njega glasali, treba poštovati. Upravo su se branitelji borili za demokraciju, da svatko može birati i biti biran - rekao je te unatoč ovim nesuglasicama pohvalio Milanovićevu inicijativu vezano uz uklanjanje četničkih spomenika.

- Za tu inicijativu ima punu podršku - poručio je Maras.

Krešimir Maretić je istaknuo kako u Okučanima nije bilo incidenta nego potpore i zajedništva. - Incident je bio u Jasenovcu. Neprimjeren istup, blago rečeno. Onakav odnos prema braniteljima ne smije dolaziti ni od koga. U Okučanima smo nosili legalne znakove hrvatskih postrojbi koje su branile i oslobodile Hrvatsku. Nećemo dozvoliti da se simboli iz Drugog svjetskog rata povezuju sa simbolima Domovinskog rata jer ta dva rata nemaju ništa zajedničko – kazao je Maretić, dodajući da nije istina da iza događanja u Okučanima stoji ministar branitelja Tomo Medved.

A sam ministar ogradio se i od današnje tiskovne konferencije na pomalo neobičan naziv. Dan prije nazvao je redakciju Novog lista i poručio kako ni on, ni njegovo ministarstvo ni Vlada nemaju veze s organizacijom konferencije za medije. Dosta mu je, kazao je, da ga se u sve uvlači.

- Na to više ne mogu pristati. Ne želim da se sutra opet govori da je Tomo Medved nešto organizirao. Činjenica je da će na konferenciji nastupiti moje kolege, moji branitelji, ali oni se nisu sa mnom konzultirali što će kazati. Hoću da to bude jasno svakome u Hrvatskoj, dosta mi je toga da budem adresa na koju će se sve svaljivati. Ovo neće biti moja dekla- rekao je za Novi list ministar Medved.