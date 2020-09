Božinović o Milanovićevim izjavama: Nadam da nije mislio to što je rekao

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je govorio o stanju u policiji, ali i aktualnim dnevno-političkim temama.

Govoreći o plaćama policajaca, kazao je da one i dalje nisu dobre.

- U više navrata smo vratili nepravedno oduzete koeficijente višoj i visokoj spremni, a u više smo navrata i dizali koeficijente srednjoj spremi, naročito u posljednje vrijeme. I dalje te plaće nisu dobre. Mi smo napravili shemu i sporazum koji smo potpisali sa sindikatima i sada se opet vode razgovori - otkrio je Božinović.

Nije konkretno odgovorio je li moguće novo povećanje plaća početkom iduće godine, ali je istaknuo da su policajci sigurno oni koji su to zaslužili. Napomenuo je i da se posljednjih godina u hrvatsku policiju puno uložilo.

- 240 milijuna eura smo do sada uložili u hrvatsku policiju, što je više od nekoliko godišnjih alokacija za materijalni razvoj hrvatske policije u državnom proračunu. Imamo novi financijski okvir od 250 milijuna eura. Ovo smo sve iskoristili. Ovo ćemo iskoristiti do 2023. godine, tada nam se otvara još 250 milijuna eura - kazao je ministar.

Odgovarajući na pitanja o aferama koje potresaju Hrvatsku i izjavi predsjednika Zorana Milanovića koji kaže da je njegov ministar policije znao sve, a Ostojić navodi da - nije, Božinović je kazao:

- Ono što je rekao bivši ministar Ostojić, to je ono što bi trebalo biti po zakonu. On je kazao nešto slično što sam i ja rekao. Informiraš u trenutku kad i tebe informiraju, u ključnom trenutku, kad je sve pri kraju - naveo je Božinović.

Upitan trebaju li se te istrage dovesti pod povećalo i mogućnosti da su bile politički motivirane, kazao je: - Ne bih govorio na taj način jer se nadam da nije mislio to što je rekao.

- Mi moramo odvojiti neke pojmove koji se često miješaju. Postoji pojam izvida koji je tajan. Ukoliko se tijekom izvida skupi dovoljno dokaza za dovršenje krim istrage i podizanje kaznene prijave - to je proces, posao koji radi vrlo ograničen broj ljudi. Ni svi ljudi u kriminalističkoj policiji, DORH-u i USKOK-u o tome ne znaju - dodao je Božinović ističući da ni ravnatelj policije Nikola Milina ne zna sve.

- Moj ravnatelj Milina sigurno nema uvid u te izvide. Imate 50.000 kaznenih djela je godišnje u prosjeku. To su tisuće i tisuće izvida koje provodi policija. Nitko ne može znati sve to. Milina mi kaže da je dovršeno kriminalističko istraživanje i da će uslijediti realizacija, uhićivanje određenih osoba. To mi kaže dan ranije - kazao je.

Na pitanje treba li SOA nadzirati sigurnosne provjere ministara prije nego preuzmu tu dužnost, kaže kako nema s tim nikakav problem. - Ne samo ministara, tu treba imati u vidu da vi možete danas proći sigurnosnu provjeru i napraviti nešto - rekao je Božinović i dodao da je to bilo u vrijeme dok je bio ministar obrane.