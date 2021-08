Božinović: Najskloniji smo tome da se produlje epidemiološke mjere

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u srijedu je nakon primopredaje 15 vatrogasnih vozila sufinanciranih sredstvima EU fondova u Zagrebu komentirao aktualnu epidemiološku situaciju, COVID potvrde te zahtjev BiH.

– Zahvalan sam svim našim vatrogascima na svemu što čine ovo ljeto, ne samo u Hrvatskoj već i izvan nje. Iako nemamo velike kapacitete i nismo među velikim nacijama, dobro smo organizirani da i u takvim uvjetima koji su zatekli Mediteran možemo pomoći drugima – kazao je Božinović na početku konferencije.

Komentirajući navode korištenja COVID potvrda u Hrvatskoj na isti način na koji se koriste i u Francuskoj, ministar je kazao kako je stožer već komunicirao da se one mogu koristiti i šire.

– Već danas ih koristimo za neke događaje i okupljanja za koja smatramo da je nužno, tako da su danas već u široj uporabi kod nas. Hoćemo li ih ekstenzivno koristiti, o tome nismo donijeli odluku, vidjet ćemo kako će nam se razvijati situacija. Sve naše odluke su prije svega motivirane time da budu precizan odgovor na konkretan izazov – kazao je.

– COVID potvrde već pametno koristimo. Neke zemlje napravile su ozbiljna znanstvena istraživanja – u Izraelu su objavili da 90 posto hospitaliziranih nije cijepljeno. Mi se možemo izvući iz ove krize samo ako se oslanjamo na znanost. Neki su rekli da se klimatske promjene ne događaju, hajde neka sad netko to kaže Grcima i Turcima. Sličan obrazac vrijedi i za cijepljenje – kazao je Božinović na konferenciji.

Najskloniji smo tome da se produlje epidemiološke mjere, kazao je ministar.

– Rastu nam brojevi, imamo blagi porast hospitalizacija i moramo sve učiniti kako bismo to zaustavili. Svake paušalne procjene uopće ne želim komentirati. Svaki stožer odredio je kapacitete za smještaj turista koji eventualno budu pozitivni na COVID. Mi smo sigurno jedna od država koja transparentno komunicira s građanima i izvan države. Imali smo konferencije svaki dan, zadnju smo održali prije nekih desetak dana, vjerojatno ćemo opet razgovarati o situaciji idući petak – govori.

– Mi smo ove godine, za razliku od prošle, organizirali se tako da se puno više turista i testira. Oni koji eventualno budu pozitivni smještaju se u odgovarajuće objekte. Ako su negativni, nastavljaju svoj put, a postane li netko u međuvremenu pozitivan, mi to ne znamo. Postoji EU Mehanizam ranog upozorenja i kazali su kako postoji nekoliko slučajeva da su se ljudi vraćali u svoje države pozitivni, ali ne puno, oko stotinjak – komentirao je Božinović situaciju s turistima u Hrvatskoj.

Osvrnuo se i na blagdan Velike Gospe te izjave gradonačelnika Sinja Mire Bulja da vjernici dođu u što većem broju.

– Mislim da su oni koji su odgovorni za organizaciju procesije i blagdana rekli svoje, ne znam tko se tu može na to referirati u smislu da se njega nešto pita, Crkva to organizira. Mislim da je svaka odluka koja ide prema tome da se smanji rizik prenošenja zaraze dobrodošla i da se u uvjetima u kojima živimo organiziramo na najbolji mogući način, da to sve prođe u najboljem redu, komentirao je.

Komentirao je i zahtjev BiH za procesuiranjem hrvatskih zapovjednika u akciji Bljesak te kazao kako će vlada uskoro imati sastanak na tu temu.

– Uvijek treba imati u vidu da nitko i nikad vojno-redarstvene snage neće dovesti u pitanje, a Hrvatska će dati odgovarajući odgovor – kratko je kazao.