Božinović o snimci premlaćivanja ljudi na granici: Nitko nema uputu da koristi silu

RTL Potraga objavila je snimke na kojima muškarci s fantomkama na glavi tjeraju migrante iz Hrvatske preko rukavca rijeke Korane, udarajući ih palicama kakve imaju pripadnici interventne policije, a neki nose i podjakne nalik na dio uniforme te postrojbe.

Načelnik uprave za granicu Zoran Ničeno potvrdio je da je Ravnateljstvo policije oformilo radnu skupinu koja će “otići na teren” nakon objave snimki na kojoj maskirane osobe udaraju migrante i iz Hrvatske ih tjeraju u BiH.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je danas: “Ne mogu konkretno komentirati. Glavni ravnatelj policije jučer je nakon saznanja odredio stručni tim koji je danas već na terenu i ima zadaću utvrditi što se dogodilo, tko je u tome sudjelovao… Puno je pitanja. Što se tiče ranijih takvih objava, pa i stranih medija, mi smo na svaku reagirali priopćenjem u kojem smo iznijeli svoje viđenje onoga što se eventualno dogodilo. Želim reći, i tada i danas i ubuduće, kad je u pitanju bilo kakva vrsta prekoračenja ovlasti, nema mjesta u hrvatskoj policiji. Hrvatska policija uvijek kad ima dokaze poduzima mjere i sankcionira vlastite pripadnike. Međutim, ovo je situacija koja nas prati. Hrvatska policija sigurno nije tu prisutna u tolikoj mjeri jer je to naš izbor. Već godinama smo suočeni s migrantskim pritiskom. Znate to i sami. Činjenica je da se u ovom trenutku u EU vodi rasprava o izmjeni zakona koji regulira ovo. I na to smo ukazivali. Mi imamo situaciju da se na migrante primjenjuju pravila donesena 1951. zbog izbjeglica. Europa mora naći održivo rješenje jer hrvatska policija i danas i sinoć štiti granicu od ilegalnih ulazaka”.

“Očekujemo nove migrantske valove i Europa bi morala naći odgovor i prije toga”, kaže ministar dodajući da su granice vanjskih članica najviše izložene. Spomenuo je i inicijativu Litve da se dignu fizičke granice.

“Vi znate da mi nismo skloni tome, posebno na granici s Bosnom i Hercegovinom. Nemamo i nećemo imati toleranciju za bilo kakav oblik prekoračenja ovlasti. I u ovom slučaju ćemo napraviti sve da utvrdimo što se dogodilo i onda će se odlučivati o daljnjim koracima”, rekao je ministar.

Na pitanje postoji li jedinica ili operacija pod nazivom Koridor, Božinović kaže kako policija dnevno izvješćuje o svojim aktivnostima.

“Samo ove godine policija je uhitila 668 krijumčara. Vidite o kakvom se tu obimu radi. Hrvatska policija nije angažirana samo na granici nego i na zaustavljanju sumnjivih vozila i ljudi koji u Hrvatskoj borave ilegalno i žele Hrvatsku iskoristiti kao tranziciju prema zemljama EU.”

“Iza toga čvrsto stojim da se sve što se radi, radi u skladu s hrvatskim i međunarodnim zakonima”, rekao je ministar.

Na pitanje je li i on odgovoran ako se pokaže da su snimke autentične, kaže: “Zašto bi to bila moja osobna odgovornost?” i dodaje kako nitko nema uputu da koristi silu.