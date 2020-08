Boris Jokić: Diže mi se kosa kada čujem ‘to će se rješavati u hodu’

1. Ne samo da dva tjedna prije nove školske godine ne znamo ništa o organizaciji nastave, nego nismo sigurno ni da će nastava početi. Kako to komentirate?

Slijedom epidemije neizvjesnost vezana uz početak školske godine očekivana je i vrijedi jednako za Hrvatsku kao i za Norvešku, Italiju ili Švicarsku. Ono što je izrazito drugačije u odnosu na druge razvijene zemlje su jasnoća i pravovremenost komuniciranja hrvatskih obrazovnih vlasti, stručnost u upravljanju situacijom te posebice razina planiranja i pripremljenosti u sustavu za različite javnozdravstvene i obrazovne scenarije. Tu ozbiljno kasnimo što će se odraziti na učenike, roditelje i odgojno obrazovne radnike. Osobno mi se diže kosa na glavi kada čujem 'to će se rješavati u hodu', a imali smo mjesece u kojima se moglo umanjiti negativne i povećati pozitivne učinke u različitim scenarijima.

2. Mnoge zemlje planiraju nastavu već tjednima. Smanjuju razrede, uvele su nastavu svaki drugi dan, u više smjena. Što bi, s obzirom na naše stanje, trebao biti neki hrvatski model?

Taj model ima dvije jednako važne komponente javnozdravstvenu i odgojno-obrazovnu. U prvoj glavnu riječ trebaju imati epidemiolozi, što ja nisam. Tu je nužno odustati od ideje jednog univerzalnog rješenja za sve razine i vrste obrazovanja. Upravo zato je trebalo prije početi planirati i to u suradnji s lokalnim zajednicama i samim školama. Potrebno je izraditi planove za škole u dvije i tri smjene, koje su vrlo rijetke u zapadnom svijetu, te učenike u različitim strukovnim programima čija se nastava djelomice zasniva na praksi. Nedovoljno je naglašeno pitanje škola u Zagrebu koje su nastradale u potresu, a čiji su učenici premješteni u druge škole. Mi smo se u potpunosti posvetili pitanju maski, prostora, hodanja po hodnicima, a kao da smo zaboravili da je ključno pitanje kvalitete odgoja i obrazovanja. Tu ministarstvo posebno zakazuje. Odgojno-obrazovnu komponentu moraju voditi odgojno-obrazovni radnici i znanstvenici iz područja obrazovanja. Već davno je trebalo imati plan kako nadoknaditi propušteno iz prošle školske godine zbog korone i štrajka. Sada je jedini trenutak da se to adresira. Moguće je još uvijek izdvojiti ona znanja i vještine koje je nužno usvojiti u nadolazećoj školskoj godini u različitim scenarijima i to za cijelu godinu. Također važno je napraviti nove pristupe vrednovanju i ocjenjivanju u ovoj situaciji te darovitim i učenicima s poteškoćama. Hrvatska ima znanje i stručnost za to na jednakoj razini kao Austrija ili Njemačka, a osobno bih kao i mnogi drugi rado pomogao u pronalaženju najboljih rješenja jer smatram da učenici i ovo društvo imaju pravo na najbolje obrazovanje. Obrazovna politika ima obavezu to osigurati, ali ona ne razmišlja proaktivno već isključivo reaktivno. To su najvažnija pitanja u obrazovanju trenutno, a na njih se uopće ne obraća pažnja.

3. Što ako korona izazove velike probleme u obrazovnom sustavu i treba li se usporedo svejedno pripremati i za online nastavu?

Apsolutno. Već se trebalo. Iskustva iz proljeća ukazuju da taj sustav treba poboljšati i to prije svega intenzivnijom komunikacijom učenika sa svojim učiteljima, optimiziranjem opterećenja učenika i nastavnika te strukturiranjem radnog dana, kako se ne bi dogodilo da nekim učenicima škola traje tri minute, a nekima 13 sati. Također važno je naglasiti da se u javnom prostoru provlači jedna velika neistina vezana uz online nastavu potaknuta od politike, a to je da svi učenici i nastavnici imaju tablete, računala i brzi Internet. To je laž i ovo razdoblje treba iskoristiti da se ti uvjeti ujednače kako online nastava ne bi izazvala dodatno društveno raslojavanje među mladima.