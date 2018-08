Boris, burka i Mr. Bean akteri političkoga skandala na Otoku

Boris Johnson, donedavni ministar vanjskih poslova, u prošlotjednoj kolumni za list Daily Telegraph napisao je da, iako ne podržava ideju zakonske zabrane nošenja burke u javnosti, smatra kako muslimanske žene koje nose burku izgledaju smiješno poput “pljačkaša banaka” ili poput “poštanskog sandučića”, nakon čega je dio javnosti zatražio od njega da se ispriča, a dio njegove Konzervativne stranke zatražio da ga se politički sankcionira zbog uvredljivih komentara.

Disciplinski postupak

Stranka je službeno otvorila disciplinski postupak, no malo je vjerojatno da bi kazna mogla biti suspenzija članstva. Vjerojatnije je da Johnson ili neće nikako biti kažnjen ili će biti blago kažnjen obvezom pohađanja “tečaja” koji će ga podučiti o prihvaćanju različitosti, piše The Times pozivajući se na neimenovane izvore.

Premijerka i šefica Konzervativne stranke Theresa May vrlo se brzo pridružila onima koji traže ispriku od Johnsona i rekla da njegove komentare o burkama nalazi uvredljivima.

– Ja vjerujem da je način odijevanja žena stvar njihove osobne odluke. U raspravi o tome najvažnije je da svi budu oprezni u izražavanju. A Boris Johnson bio je uvredljiv – rekla je May.

U obranu Borisa Johnsona stao je jedan od najpoznatijih britanskih komičara Rowan Atkinson, poznat po ulogama Mr. Beana i Crne Guje.

– Borisova šala prilično je dobra. Sve šale na račun vjere izazivaju osjećaj uvrijeđenosti tako da je besmisleno ispričavati se zbog njih. Trebate se ispričati samo za loše šale. Na temelju toga, ovdje nije potrebna isprika – poručio je Atkinson.

I bivši strateg američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Bannon uključio se u raspravu poručivši Johnsonu da se ne ispričava i “ne klanja pred oltarom političke korektnosti”. Bannon je ponovio nedavne Trumpove tvrdnje da bi, po njemu, Boris Johnson bio odličan premijer Velike Britanije, a savjetovao mu je da ne treba nužno kopirati Trumpa i njegov stil, već samo treba “biti svoj, jer u digitalnom dobu autentičnost je sve”.

Johnsonu nikad nitko nije osporavao autentičnost i provokativnost, kako u ranijoj novinarskoj, tako i u političkoj karijeri. Pisanju kolumne za Daily Telegraph vratio se nakon što je dao ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova jer, kao zagovornik tvrdog Brexita, nije želio stajati uz plan premijerke i njezina kabineta o takvom Brexitu koji bi zadržao Veliku Britaniju u carinskoj uniji s EU, što je Johnson nazvao planom kojim zemlja ide prema statusu kolonije umjesto prema punom suverenitetu.

Mnogi analitičari na otoku vjeruju da je Johnson svjesno posegnuo za stilskim figurama koje će šokirati javnost na tako osjetljivoj temi kao što je nošenje burke u javnosti, samo kako bi oživio svoju političku karijeru i zauzeo niski start za utrku za nasljednika Therese May.

“Većina se s njim slaže”

Činjenica da je premijerka May odmah nakon Johnsonovih komentara o burki zatražila od njega da se ispriča, a da on to nije učinio i da ga to zasad nije politički oslabilo, ukazuje na mogućnost da iz ovog skandala ozlijeđena izađe premijerka May, a ne njezin izazivač i potencijalni nasljednik Boris Johnson. I neki članovi Mayičina kabineta, anonimno citirani u Sunday Timesu, kritiziraju premijerku zbog čitavog ovog slučaja:

– Uspjeli su proizvesti totalnu katastrofu. Ne postoji jedan ozbiljan politički um u ili oko Downing Streeta. Glupo je pokušavati ušutkati Borisa, posebno kad se većina ljudi s njime slaže – rekao je jedan neimenovani ministar.