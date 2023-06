Borba tehnomilijardera u kavezu? Musk je bacio rukavicu, a Zuckerberg prihvatio izazov!

Dvojica tehnomilijardera, Elon Musk i Mark Zuckerberg dogovorili su pravi dvoboj, offline, u Las Vegasu. Trebao bi se održati u Vegaškom oktogonu, mjestu za borbe Ultimate Fightera. Ta bizarna vijest zabavljala je korisnike društvenih mreža, medije, ali i stručnjake cijelog proteklog tjedna. A kako je došlo do toga da najbogatiji čovjek svijeta Musk, vlasnik Twittera, ujedno i čelnik Tesle i SpaceX-a, baci rukavicu i dogovori borbu u kavezu s najbogatijim milenijalcem, Markom Zuckerbergom, prvim čovjekom Mete ili Facebooka, Instagrama i WhatsAppa?

Njihovo suparništvo, bolje rečeno nesnošljivost, traje već dulje vrijeme, a najnoviji sukob, koji je kulminirao Muskovim pozivom na pravi pravcati dvoboj 21. stoljeća, dogodio se nakon što su krenule glasine o tome da Zuckerberg planira novi projekt koji bi bio izravan konkurent Twitteru. To je naposljetku potvrdio i glasnogovornik Mete za BBC te kazao da je platforma u razvoju. I to tekstualna mreža – čiji je radni naziv P92 – koja bi se mogla pokazati većim rivalom Twitteru Elona Muska nego BlueSky ili Mastodon.

Međutim, javni izazov i poziv na borbu nešto je novo za obojicu. "Ovo je jedinstveno", kazala je Eleanor Bloxham, izvršna direktorica konzultantske tvrtke The Value Alliance, za CNBC te dodala kako je to nova niska razina koja ukazuje na zrelost dvojice izvršnih direktora. Naime, na tvitu jednog od korisnika, koji je pisao o novoj aplikaciji kojom Facebook želi konkurirati Twitteru, Musk se priključio komentarima i na tvit da "bude oprezan jer on (Zuckerberg) sada trenira džiju-džicu", odgovorio: "Ja sam za borbu u kavezu, ako je i on." Zuckerberg je brzo reagirao.

Objavio je story na Instagramu sa snimkom ekrana na kojem se vidi Muskov izazov i napisao: "Pošalji mi lokaciju." Musk je zatim odgovorio na Zuckerbergov odgovor: "Vegas Octagon." (Octagon je natjecateljska strunjača i ograđeni prostor koji se koristi za borbe Ultimate Fighting Championshipa (UFC)). Musk je potom dodatno tvitao: "Imam sjajan potez koji zovem 'morž', samo ležim na svom protivniku i ne radim ništa."

I to je bilo dovoljno da se cijela stvar zakotrlja. Jer ako se zaista održi milijarderski sukob u Vegaškom oktogonu, kao što je Musk predložio, to će biti vrhunac dugogodišnjeg rivalstva između dvojice najmoćnijih figura u tehnološkom svijetu. "Ovo je stvarno zla krv. Ovo je sukob koji traje godinama", rekao je analitičar Dan Ives iz Wedbush Securitiesa za CNBC Make It. "Postaje sve ružnije. I izgleda da će jedini način da se to riješi biti u kavezu." Ives je dodao: "Mislim da smo ušli u zonu sumraka. To je novo doba rješavanja sporova."

Musk i Zuckerberg – čija ukupna neto vrijednost iznosi 335 milijardi dolara prema Bloomberg Billionaires Indexu – godinama razmjenjuju udarce, svaki naizmjence vrijeđajući tuđe poslovne pothvate, podsjećaju na CNBC-u. Primjerice, ranije ove godine Musk je objavio na Twitteru da "Instagram čini ljude depresivnima", a nakon skandala s Cambridge Analyticom 2018. godine izbrisao je Facebook stranice svojih tvrtki Tesla i SpaceX, dodajući da je društvena mreža "dosadna". "Trenutno ne koristim FB i nikad nisam", tvitao je Musk tada, dodajući: "Jednostavno ne volim Facebook. Izaziva mi jezu. Žao mi je." Vlasnik Twittera također je kritizirao WhatsApp, koji je u vlasništvu Mete, tvitajući u svibnju da mu "ne može vjerovati".

S druge strane, Zuckerberg je u prošlosti javno kritizirao Muska. Nakon neuspješnog lansiranja SpaceX-ova satelita za Facebook 2016. godine, optužio je Muska te objavio: "Duboko sam razočaran što čujem da je SpaceX-ov neuspjeh lansiranja uništio naš satelit koji bi omogućio povezivanje toliko poduzetnika i svih ostalih diljem kontinenta", izjavio je Zuckerberg tada. Zuckerberg se također ne slaže s Muskovim mišljenjem o potencijalnoj opasnosti od umjetne inteligencije. Muskove "scenarije apokalipse" – i izjave da bi AI mogao stvoriti "besmrtnog diktatora od kojeg ne možemo pobjeći" – proglasio je negativnim i na neki način prilično neodgovornim.

Ipak, u virtualnom svijetu trenutačno najviše komentara izaziva potencijalna borba i odnos snaga. Kladionice su već zaživjele, stvaraju se tabori. Razmjene su postale viralne jer su korisnici društvenih medija raspravljali o tome tko će pobijediti u borbi, dok su drugi objavljivali memeove uključujući ismijane postere koji reklamiraju borbu. Na primjer, poslovni savjetnik Seyi Taylor tvitao je: "Odaberite svog borca" sa slikama dvojice tehnoloških šefova.

No, glavna je rasprava o tome je li borba poštena s obzirom na tjelesne značajke obojice. Zuckerberg je strastveni ljubitelj borilačkih sportova, nedavno je osvojio zlato i srebro na brazilskom turniru u džiju-džicuu, dok je Musk priznao da gotovo nikad ne vježba, osim ako se igra s djecom i baca ih u zrak. S druge strane, Musk ima prednost u visini i težini jer je visok otprilike 188 cm, dok je Zuckerberg visok 171 cm. Na Zuckerbergovoj je strani i dob jer je 13 godina mlađi od Muska, koji će uskoro napuniti 52 godine. Za sada imaju podjednake šanse, a mnogi tvrde kako realizacija borbe ima izgleda jer obojica su tvrdoglavi i nezreli muškarci.

