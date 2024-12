Bogati njemački dječji doplatak prima 18 tisuća obitelji u Hrvatskoj

Pedeset i četiri eura prosječni je iznos doplatka koji su primila djeca u Hrvatskoj u studenome, dok djeca čiji jedan roditelj radi u Njemačkoj primaju 250 eura doplatka. U Njemačkoj svako dijete ima pravo na doplatak neovisno o primanjima roditelja pa za dvoje djece on iznosi 500 eura, za troje 750 eura, za četvero 1000 eura, za petero 1250 eura... Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) koje smo dobili, Njemačka je lani u Hrvatsku isplatila dječji doplatak za 18.018 članova obitelji. To znači da u slučaju tih 18 tisuća obitelji jedan od roditelja radi u Njemačkoj, a drugi živi s djetetom ili djecom u Hrvatskoj. Prema njemačkim podacima koje su prenijeli mediji u prvih pola godine, isplaćeno je 11 milijuna eura doplatka u Hrvatsku te smo nakon Poljske i Rumunjske koje primaju neusporedivo veće iznose, treća zemlja u EU u koju Nijemci isplaćuju najviše iznose dječjeg doplatka.

Nemamo doplatka za svu djecu

Inače, od oko 740 tisuća djece i mladih do 19 godina u Hrvatskoj dječji doplatak, od 31 do 62 eura, prima 316 tisuća djece do punoljetnosti ili do završetka srednje škole. Pravo na doplatak za djecu imaju roditelji i skrbnici djece čiji ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno u 2023. nije prelazio 618 eura. Obitelji s troje i više djece primaju i pronatalitetni dodatak od po 66 eura, no takvih obitelji imamo ukupno 37,6 tisuća. Mi nemamo doplatak za svu djecu kao većina zemalja EU, a ni za studente kao Njemačka. Stoga naši studenti kojima jedan roditelj radi u Njemačkoj također primaju 250 eura doplatka.

– Prema službenim podacima Europske komisije, koji se prikupljaju putem upitnika koji Administrativna komisija dostavlja svim državama EU, EGP-a i Švicarskoj Konfederaciji jedanput godišnje radi pribavljanja informacija o izvozu obiteljskih naknada, SR Njemačka je u 2023. u Hrvatsku isplatila doplatak za djecu za 18.018 članova obitelji – navode iz HZMO-a.

Hrvatska i Njemačka, kao i druge članice EU raspolažu podacima o korisnicima kojima isplaćuju doplatak za djecu i razmjenjuju ih, ali nije poznat podatak koliko točno djece s prebivalištem u Hrvatskoj prima doplatak iz Njemačke. Iz HZMO-a tumače da na razini EU jednom godišnje sve članice popunjavaju upitnik o izvozu obiteljskih naknada te se ti podaci objedinjuju i objavljuju na stranicama EK. U izvješću o tom upitniku za 2023. Njemačka je pružila informaciju da u Hrvatsku isplaćuje doplatak za djecu za 18.018 članova obitelji, ali nema podataka o broju djece primatelja doplatka, kao ni o visini isplata.

Ako jedan roditelj djece, koja žive u Hrvatskoj s drugim nezaposlenim roditeljem, radi u Njemačkoj, djeca primaju po 250 eura doplatka iz Njemačke. No, u slučaju djece kojima jedan roditelj radi u Njemačkoj, a drugi u Hrvatskoj prvo se gleda imaju li pravo djeca na doplatak iz Hrvatske, pa ako ga imaju onda razlikovni dodatak u doplatku isplaćuje Njemačka. Pravila određivanja nadležnosti za isplatu obiteljskih davanja, definirana uredbama EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, obvezujuća su i korisnik odnosno roditelj ne može sam birati iz koje države (ne)želi primati doplatak za djecu, ističu iz HZMO-a. Dakle, ako jedan roditelj radi u Hrvatskoj u kojoj i djeca žive, a drugi u Njemačkoj za isplatu doplatka primarno je nadležna RH i zahtjev za doplatkom uvijek se treba podnijeti HZMO-u da se vidi imaju li ovdje djeca pravo na doplatak.

– Kako pravo na doplatak za djecu može postojati u više od jedne članice EU, na temelju zaposlenja, primanja mirovine ili mjesta prebivališta, uredbama EU utvrđena su pravila prednosti kako bi se definirala obveza koja je država primarno, a koja sekundarno nadležna za isplatu davanja. U skladu s pravilima prednosti primarno je nadležna država (samo)zaposlenja roditelja, a u slučaju da je jedan od roditelja zaposlen u Hrvatskoj, a drugi u Njemačkoj, primarno je nadležna država prebivališta djeteta. Primarno nadležna država, u skladu sa svojim zakonodavstvom, odlučuje postoji li pravo na doplatak za djecu i ako su ispunjeni propisani uvjeti isplaćuje puni iznos doplatka. Pravo na doplatak za djecu u Njemačkoj uređeno je Poreznim zakonom i svi porezni obveznici u Njemačkoj, neovisno o visini prihoda, imaju pravo na njega. U slučaju da je Njemačka primarno nadležna za isplatu doplatka jer je npr. otac djece zaposlen u Njemačkoj, a majka u Hrvatskoj nije, Njemačka isplaćuje punu svotu doplatka za djecu. U slučaju da je Njemačka sekundarno nadležna država, npr. otac djece zaposlen je u SR Njemačkoj, majka je zaposlena u Hrvatskoj gdje djeca imaju prebivalište, Njemačka ima obvezu isplaćivati dodatak koji odgovara razlici između iznosa davanja u Njemačkoj i Hrvatskoj. Tada se zahtjev za doplatak za djecu obvezno podnosi u Hrvatskoj kako bi se utvrdilo postoji li pravo na doplatak u Hrvatskoj, kao i iznos doplatka. Ako dijete ima pravo na doplatak u Hrvatskoj, on se i isplaćuje ovdje, a Njemačkoj se službenim putem prosljeđuje zahtjev i sve potrebne informacije kako bi odlučili o pravu na dodatak u visini razlike. Ako u Hrvatskoj dijete nema pravo na doplatak, Njemačka, iako je sekundarno nadležna, ima obvezu isplaćivati punu svotu doplatka za djecu – ističu iz HZMO-a.

Dobra suradnja

Koliko djece u RH prima 250 eura doplatka iz Njemačke, a koliko njih razlikovni dodatak, ne zna se. Ako su roditelji razvedeni, majka s djecom živi u RH, a otac radi u Njemačkoj, doplatak iz Njemačke isplaćuje se roditelju s kojim djeca žive. Kako je iz Njemačke lani u inozemstvo isplaćeno više od 500 milijuna eura doplatka (za djecu njemačkih i stranih državljana), pisalo se da Nijemci provode istragu o eventualnim zlouporabama. No, iz HZMO-a navode da s nadležnom Familienkasse u Njemačkoj imaju suradnju na najvišoj razini i da svi zajednički postupci oko rješavanja zahtjeva za doplatak za djecu teku na obostrano zadovoljavajući način te nisu zaprimili obavijest o provođenju kontrole korisnika doplatka za djecu iz Njemačke.

