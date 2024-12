Vole li stvarno roditelji podjednako svu svoju djecu? 'Majka diže brata u nebesa i nas tri bi žrtvovala za njega'

Roditeljska ljubav često se opisuje kao bezuvjetna i jednako raspoređena među djecom, no je li to zaista uvijek tako? Jedan korisnik na hrvatskom Reddit kanalu odlučio je postaviti intrigantno pitanje: ‘Vole li roditelji stvarno podjednako svu svoju djecu? Većina roditelja kaže da vole svoju djecu podjednako, ali je li to stvarno slučaj? Zanimaju me mišljenja o tome može li roditelj nesvjesno ili svjesno pokazivati više naklonosti ili pažnje prema jednom djetetu zbog njegovih postignuća, financijskog statusa ili drugih faktora’.

Tema je izazvala lavinu komentara, s iskrenim, duhovitim i ponekad dirljivim odgovorima koji su razotkrili različita iskustva i perspektive. U nastavku donosimo najzanimljivije komentare iz ove rasprave, koja otkriva kompleksnost obiteljskih odnosa i osjećaja.

‘Moji otvoreno priznaju da im je brat miljenik. I roditelji i bake. Uvijek o bratu pričaju koji niti radi i glumi budalu i živi sa njima. Ja sam 3 nekretnine kupio i uvijek ih počastim, ali oni u svakom mom djelu gledaju što bi za brata ogrebli. Ja sam mlađi’, priznaje jedan korisnik.

‘Ja imam sestru i moj dojam je da nas vole podjednako. I to se baš trude pokazati, ne postoji da sam ja nešto dobio, a ona nije i obrnuto sve što nam daju dolazi u paru’, kaže idući, a treći dodaje: ‘Čitao sam neka istraživanja koja su pokazala da 70-ak posto ispitanika ima blagu naklonost prema jednom djetetu tj. "favorita" i da neki to ne žele priznati iz očitih razloga dok drugi toga uopće nisu svjesni’.

‘Majka brata diže u nebesa i sve 3 bi nas žrtvovala za njega. Otac voli samo sebe’, priznaje jedna, a druga dodala: ‘Ne. Brat je dobio sve i još uvijek živi doma s njima, a ja sam dobila nogu u guzicu i otišla s 18’.

‘Od kad znam za sebe sam imala feeling da staroj idem na živce, ono kao da sam ja nju rodila, a ne ona mene. Buraz je bio miljenik, nježan, lijep, kovrčave kosice i plavih očiju. Iznenadim se kad čujem što sve djeca dijele s roditeljima, ja sam npr. upis na faks sama objavila - upisala sam se’, piše iduća.

‘Definitivno imaju najdraže dijete. Ja sam najstarija od nas tri sestre. Sitna razlika u godinama između nas tri, mama uvijek govori kako je najlakše bilo sa mnom jer mene je uvijek mogla obrlatit i reći mi da mi nešto ne može uzet ili da nema para nego kod sestara s njima je uvik bila priča “pa ne mogu ih pustit takve vamo tamo pa rugat će im se”, ili “glupo je da one ne idu na ekskurziju jedine u razredu” dok sam ja bila jedina u svom razredu koja nije išla, za njih bi odrađivao dodatni posao kako bi im priuštila sve što bi htjele’, priznaje jedna.

‘Ali eto to se odrazilo na to da smo sve završile faks, ja radim od 16 godine, one obje ne rade, jer dok se meni punila glava da mi ne može dat džeparac da se u životu trebaš sam pobrinuti za sve i zaradit i da nitko ni njoj ni ocu nije ništa poklonio tako neće ni meni, a njima dvjema je govorila da neka samo uče lako ce se posao naći’, nastavlja, ‘Ne rade niti traže posao, jer sve što im treba moji im daju, nego mi najviše digne tlak kad mene nazove da mi se izjada što obje ne rade i što ih i dalje mora financirat, a obje su blizu 30-e i nemaju dana radnog staža. Srećom upoznala sam normalnog muža, dobili smo dijete, sebe sam izgradila kao osobu, jednog dana ako budem imala još koje dijete, nema favoriziranja, iskusila sam na vlastitoj koži i nije nimalo lijepo’.

A, javila se i jedna mama: ‘Troje ih imam, svi odrasli. Uvijek se trudim prema svima jednako. Svi su različiti, čak prema svom najnježnijem djetetu sam znala biti najzahtjevnija iz razloga što ga život neće maziti, a ja neću uvijek biti tu da ga zaštitim. Uostalom, kad odrastu to više i nije moja briga, tu sam za podršku i razgovor, ali sami moraju rješavati probleme. Naravno da nema toga što ne bih napravila za svoju djecu, nosila sam ih 9 mjeseci i dio su mene. Tek kad rodiš svoje shvatiš što znači nesebična i bezuvjetna ljubav’.

Znanstvenici objasnili što se od kojeg roditelja nasljeđuje: Od majke inteligencija, ali i ćelavost!