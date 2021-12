Blagoslov domova i obitelji počeo mjesec dana ranije: Prijave primaju i preko interneta

U velikom broju župa u Hrvatskoj blagoslov obitelji i domova počinje ovih dana, tj. gotovo mjesec dana ranije nego što je to uobičajeno. Zbog pandemije, dakako. Naime, mnogi su župnici, poučeni lanjskim iskustvom blagoslova u pandemijskim uvjetima, ove godine odlučili krenuti ranije, ali i prilagoditi način blagoslova specifičnim uvjetima u kojima živimo, pa će vjernici i ove godine moći izabrati žele li sami blagosloviti svoje domove ili da to učini svećenik.

Tko želi, doći ćemo mu

- Krenuli smo jučer Palmotićevom ulicom i napravili raspored ulica za sljedeća dva tjedna - kaže župnik Župe Presvetog Srca Isusova, p. Ivan Matić, objašnjavajući kako su župljanima popularne zagrebačke Palme ponudili mogućnost da ih pohodi svećenik ili da sami blagoslove svoj dom i obitelj.

- Tko god to želi, doći ćemo k njemu. Ima nas i koji smo se cijepili. No, za one koji to ne žele, ostavili smo mogućnost da dođu na euharistijsko slavlje na kojemu će intencija biti upravo za njihovu ulicu. Trebaju ponijeti samo bočicu vode, koju ćemo blagosloviti na svetoj misi, a kojom će oni potom blagosloviti svoj dom. Blagoslovnu molitvu i sličicu svima smo već poslali poštom - kaže župnik Matić, navodeći da se raspored ulica nalazi i na njihovim internetskim stranicama, iz kojeg se vidi kako su po danima na redu ulice u središtu Zagreba: Šenoina, Branimirova, Draškovićeva, Petrinjska, Kneza Borne…

Vlč. Branko Risek, župnik Župe sv. Jelene Križarice u Zaboku, potkraj studenoga uputio je pismo s rasporedom termina svojim vjernicima da će blagoslov obitelji započeti na blagdan sv. Nikole, 6. prosinca.

"Prilikom tog pohoda očekujemo da nas dočekate noseći maske, bez rukovanja i uz distancu. Dakako, i mi ćemo se držati svih epidemioloških mjera. U samom blagoslovu zadržavat ćemo se najkraće što možemo da bismo i na taj način smanjili mogućnost širenja zaraze. Ukoliko netko želi, obitelj možemo blagosloviti i s vrata stana/kuće, bez ulaska. Jednako tako, ako netko misli da svojim dolaskom ugrožavamo zdravstvenu sigurnost obitelji, ne mora nas primiti. Razumijem strah pojedinaca i obitelji zbog mogućnosti zaraze te sam svjestan da nas zbog toga pojedini nećete primiti u svoj dom. To je u redu i ne treba vam biti neugodno niti ćemo se zbog toga ljutiti, ali bismo vas zamolili da nas o tome unaprijed obavijestite. Razumijevanje je kršćanska vrlina, a odgovornost mora biti na prvom mjestu. Kada dođu bolja vremena i budete li to željeli, rado ćemo doći i blagosloviti vas i sve vaše!", piše u pismu vlč. Risek, koje je objavljeno i na župnim internetskim stranicama, a u kojemu i zahvaljuje unaprijed na obiteljskom božićnom daru.

Dar za blagoslov ide župi

"On se unosi u župnu blagajnu u punom iznosu bez obzira na to koji je službenik Crkve izvršio blagoslov i u najvećoj mjeri osigurava godišnji život župe. Vaš dar za vrijeme blagoslova ne pripada ili ne ide svećeniku već vašoj župi. Bilo koji drugi dar, za Caritas, Misije ili za obnovu možete dati zajedno s darom za župu, ali molim da to napomenete ili napišete", objasnio je vlč. Risek u svojemu pismu, kako ne bi došlo do zabuna, upućujući vjernike da je najpraktičnije uplatiti prilog na bankovni račun župe i dodao kako za blagoslov mogu pripremiti upaljenu svijeću, raspelo, Sveto Pismo i "što je najvažnije, morate pripremiti svoje srce".

Ponukan lanjskim iskustvom kada su se ljudi zbog korone morali prijavljivati za blagoslov obitelji, župnik Župe sv. Mihajla na dubrovačkom Lapadu don Robert Čibarić ove je godine na internetske stranice još u studenome stavio poveznicu za prijavu.

- Imamo oko 3400 obitelji i dosad se prijavila trećina. Izuzetno smo zadovoljni. Prošle se godine pokazalo kako je lijepo doći u obitelj koja se pripremi za blagoslov. To mnogo znači i nama svećenicima - kaže Čibarić.

U nekim je župama, poput Glavica i Lučana kod Sinja, blagoslov započeo još 29. studenoga, kao i u zagrebačkoj Župi sv. Vida u Petruševcu. U zagrebačkoj Župi sv. Josipa rok za prijavu preko internetskog obrasca bio je do polovice studenoga, a prijavom su se vjernici obvezali da su svi sudionici blagoslova zdravi i da se jamče epidemiološki uvjeti.