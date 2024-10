Bivši vlasnik već godinama izvrće činjenice: Nakon što je tvrtku doveo do samog kraha i stečaja, odlučio kukati kako mu je nešto oteto

Tvrtka Pevex 2016. godine promijenila je vlasničku strukturu s čak 90 posto novih ljudi, 2022. godine predstavili su i novi logo te ime pod kojim posluju i danas, domaći trgovački lanac kroz godine je nastavio transformaciju poslovanja uz otvaranje novih centara i radnih mjesta. No vratimo li se nekoliko godina unazad, tvrtka Pevex (nekadašnji Pevec) 2009. godine završila je u mučnom stečaju, jednim od najvećih u Hrvatskoj, a osim milijuna kuna dugova prema partnerima, dugovi su se prelili i na radnike kojima mjesecima nije bila isplaćena plaća.

Unatoč situaciji, nova uprava uspjela je tvrtku vratiti "na noge" što nije sjelo bivšem vlasniku Zdravku Pevecu koji i dalje tvrdi “kako mu se firma otela” te kako dobiva sudske sporove, a ponovno se oglasio i na društvenim mrežama. Supružnici Pevec proglašeni su krivima za nepripadnu korist od 4 milijuna kuna na štetu tvrtke zbog čega je Zdravko osuđen na dvije godine i deset mjeseci zatvora dok je njegova supruga Višnja Pevec osuđena na godinu dana zatvora, no kazna joj je bila zamijenjena radom za opće dobro. No iako je sud potvrdio optužbe protiv supružnika, Zdravko Pevec ponovo se oglasio na društvenim mrežama kako bi okaljao ugled nove vlasničke strukture.

Nakon nove objave na društvenim mrežama odgovore smo potražili kod bivšeg stečajnog upravitelja Darka Šketa i bivšeg sindikalnog povjerenika Eugena Perića koji su nam dali svoje viđenje stanja u tvrtki Pevex koja je sada daleko od vlasničke strukture i poslovanja koji je završio velikom krahom.

– Tema je to koja se povlači već dugo i samo ću kratko reći da su njegovi dugogodišnji pokušaji izvrtanja činjenica. Do stečaja je došlo nakon ogromnih dugovanja, vjerovnici su odlučivali o svim zbivanjima i odlukama, prema tome nema govora o njegovim navodima – rekao nam je Darko Šket dok nam je Eugen Perić dao uvid u poslovanje, ali i kakvi su planovi tvrtke.

02.10.2024., Zagreb - Svecano otvarenje Centralnog skladista Pevex na Jankomiru. Mario Radic, Ivan Jukic, Pavo Vujnovac i Kresimir Bubalo. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

– Ja sam u firmi već 24 godine tako da znam što se u tvrtki događalo u cijelom periodu i kakva je situacija bila s bivšim vlasnikom koji nakon što je tvrtku doveo do samog kraha i stečaja, odlučio kukati kako mu je nešto oteto, a zaista mu nitko ništa nije oteo već je on svojim nezdravim poslovanjem tvrtku doveo do toga. Jednostavno nije znao raspolagati s onim što je imao. Primjerice, doveo se u situacija da je kupio 500 kamiona od kojih polovica nikada nije bila u pogonu, gradio je centre od 27.000 kvadrata u sredinama u kojima bi naše trgovine maksimalno treble biti do 7.0000 kvadrata – govori Eugen pa nastavlja:

– Posao koji mi radimo danas, odnosno sedamdesetak ljudi u nabavi za vrijeme bivšeg vlasnika radilo je možda petnaestak, bili smo nakrcani poslom, a zbog njegovog ne plaćanja od partnera nismo mogli kupovati robu. Partnerima smo bili dužni milijune i milijune kuna, nemate od koga kupiti robu koju tržište traži pa robu morate kupovati od druge ili treće ruke kako biste imali ponudu u trgovinu. Tada u pitanje dolazi konkurentnost.

A kada su u pitanju planovi za naredni period, jasno je kako se radi o tvrtki koja je zahvaljujući promjenama danas postala neprepoznatljiva s obzirom na onu prije.

– Za koji dan otvaramo centar u Poreču, a potom i centar u Zaboku do kraja godine što je još dodatnih 80 radnih mjesta. Pretendiramo na tržišta u gradovima kao što su Đakovo, Požega, Dugopolje i Metković. Ono što mogu reći jest da se zaista razvijamo i da Hrvatsko tržište želimo popuniti s četrdesetak naših trgovina, a potom je plan, puno pametnije nego što je nekad bilo, izaći možda i na vanjsko tržište – zaključio je Eugen Perić.

22.12.2022.., Sveti Ivan Zelina - Otvoren novi Pevex ducan Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Podsjetimo, prije proglašenja stečaja Pevec d.o.o. u stečaju i Pevec Zagreb d.o.o. u stečaju imali su 3092 vjerovnika. Njihove tražbine iznosile su 2,77 milijardi kuna. Dug prema državnom proračunu bio je 150 milijuna kuna, prema radnicima 40 milijuna kuna, prema dobavljačima dug je bio 1,050 milijardi kuna, a prema bankama 1,530 milijardi kuna. Tadašnji partneri tvrtke tako izgubili su 85 posto vrijednosti svojih tražbina, a mnogi su zbog toga i propali.

Nakon mučnog stečaja saga se nastavila 2023. godine kada je bivši vlasnik Zdravko Pevec priopćenjem najavio kako tvrtka neće moći koristiti ime Pevex, no unatoč tome tada su iz tvrtke objasnili kako i dalje bez ikakvih ograničenja koriste ime Pevex te da je pod tim imenom upisana u sudski registar i “sukladno tome posluje i sudjeluje u pravnom prometu” sve do danas.

Zdravko Pevec pokrenuo niz postupaka (parničnih i upravnih postupaka te upravnih sporova te jedan arbitražni postupak) protiv društva Pevex. Do danas pravomoćno je okončano 9 različitih parničnih i upravnih postupaka te upravnih sporova u korist Pevexa, a u korist Pevexa suđeno je i u tri upravna spora koja se odnose na žigove i u kojima je Pevex u cijelosti uspio u sporu, ali je protiv tih odluka Zdravko Pevec podnio žalbe te nisu još pravomoćno okončani dok se u još tri upravna postupka se još čeka odluka nadležnog tijela. Zapravo, Zdravko Pevec nije pravomoćno uspio ni u jednom parničnom ili upravnom postupku ili upravnom sporu protiv društva Pevex.

Tvrtka Pevex danas je usmjerena na rast i razvoj te danas broji više od 2400 zaposlenika uz ambiciozne projekte od kojih je nedavno otvoren suvremeni logističko distributivni centar na više od 15.000 četvornih metara vrijedan gotovo 13,5 milijuna eura.