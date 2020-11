Bivši odgajatelj u vrtiću zlostavljao djecu, a sada moli da ga se kastrira: 'To je moja odluka'

Bivši odgajatelj u vrtiću koji je zlostavljao 22 djece moli da bude kemijski kastriran kako bi mogao biti oslobođen.

Aaron Collis (34) iz Velike Britanije osuđen je na zatvorsku kaznu 2009. godine nakon što je počinio seksualne prijestupe nad djecom među kojima je bilo i 18-mjesečno dijete, piše The Sun.

Collis traži od vlasti da mu odobre kemijsku kastraciju koja košta oko 20 tisuća funti, a liječenje traje tri do pet godina. Smatra da je to jedini način na koji može biti oslobođen te da je to jedino što bi ga moglo spriječiti da ponovno zlostavlja djecu zbog toga što liječenje smanjuje libido.

Zahtjev mu je odbijen, a dužnosnici su rekli kako nema dokaza o tome koliko dobro lijek djeluje na smanjenje spolnog uzbuđenja.

"Mislio sam da će iskoristiti priliku da mi oduzmu seksualni nagon, ali pogriješio sam. Svi me pokušavaju odgovoriti govoreći mi da sam mlad i kako to nije potrebno, ali to je moje tijelo i moj poremećeni mozak koji je opasan i to je moja odluka", rekao je.

Ovo nije prvi Collinsonov zahtjev za takvim oblikom liječenja. Već je 2014. godine zatražio od vlasti da mu omoguće liječenje. Tvrdio je da mu programi za seksualne prijestupnike i zatvorska rehabilitacija ne pomažu.