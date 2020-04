Bivša predsjednica slavi rođendan, zahvalila se na željama i pokazala gdje je smjestila privremeni ured

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović danas slavi 52. rođendan, a na društvenim se mrežama svima zahvalila na lijepim željama. Nadovezala se i na situaciju s kojom se svijet suočava te pozvala sve da pomognu onima kojima je u ovoj situaciji najteže.

"Hvala svima vama u Domovini i svijetu koji mi danas šaljete brojne poruke lijepih želja.

Many thanks to all of you from all sides of the world who have been sending your best wishes to me, my family and my Croatia!

Duboko ste me dirnuli. I ja svima vama želim svako dobro, ponajprije zdravlje i mir u ova tjeskobna vremena. Brinite o sebi i o drugima. Zasipani vijestima o virusu, nemojmo zaboraviti da drugi problemi nisu nestali. I nemojmo ih zanemarivati, a pogotovo ne ignorirati. Neki su se, na žalost, još i produbili. Nemojmo zaboraviti gladne, umorne, nezaposlene i one koji će to tek biti, bolesne, potrebite, a posebno nemojmo zaboraviti zlostavljane. Nemojmo biti pasivni promatrači, već aktivni građani. Pružimo ruku onima kojima je potrebna. Ne znamo što nosi sutra i zbog toga smo svi tjeskobni. Nitko se od nas ne zavarava – neće biti lako. Ali imajmo vjere. Vjerujmo u sebe, u svoje zajedništvo, kojim smo pobijedili i najveće izazove. Brinimo o roditeljima i starijima, a posebno o djeci. Moramo im osigurati budućnost kakvu zaslužuju.

S moje strane, jedno veliko: Hvala mama, hvala tata! Hvala Jakovu, djeci i cijeloj obitelji na beskrajnoj potpori. Hvala svima vama, dragi prijatelji, znani i neznani. Sretna sam što vas imam.

Pozdravljam vas sve iz svojega privremenog ureda, s balkona mojega doma, uz najljepše želje za bolje sutra, s dubokom vjerom u našu Hrvatsku.

May God bless you all, may God bless Croatia and the whole world! Take care of yourself and of each other!", napisala je na svom Facebook profilu.