Biden pisao Plenkoviću, nahvalio ga: 'Pod vašim vodstvom Hrvatska je bila blizak saveznik i važan partner'

Američki predsjednik Joe Biden je - u ime američkog naroda - čestitao premijeru Andreju Plenkoviću na pobjedi na parlamentarnim izborima. Biden kaže da pobjeda odražava "povjerenje koje Plenković uživa među hrvatskim građanima" te nastavlja o odnosima dviju država.

- Sjedinjene Države i Hrvatsku obvezuje predanost demokratskim vrijednostima i europskoj sigurnosti. Pod vašim vodstvom Hrvatska je bila blizak saveznik i važan partner. Zajedno smo radili na osiguranju stabilne, demokratske i prosperitetne budućnosti za Zapadni Balkan - čvrsto integriran u euroatlantsku zajednicu. Podržali smo Ukrajinu u obrani od ruske agresije. U NATO-u smo zajedno radili na jačanju, proširenju i ujedinjenju Saveza u kritičnom trenutku. Stoga želim zahvaliti na vašem vodstvu u modernizaciji obrane, što će osigurati da Hrvatska nastavi davati ključne doprinose Savezu u budućnosti - stoji u pismu.

