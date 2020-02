Biblijska pošast u Africi – skakavci tamane sve usjeve

Malo tko ne zna da je najezda skakavaca bila jedna o biblijskih pošasti koju je Jahve poslao na Egipat zato što faraon nije želio osloboditi Židove. No čini se da se biblijska pošast upravo ponavlja u desetak zemalja istočne Afrike.

Govori se o milijardama skakavaca koji se šire velikom brzinom i uništavaju sve pred sobom, a osobito usjeve koji su ključni za preživljavanje tamošnjeg stanovništva. Ako se ova napast nekako ne suzbije, velikom dijelu Afrike prijeti vrlo ozbiljna glad.

Zbog toplijih oceana i kiše

Riječ je o pustinjskim skakavcima koji su destruktivniji od svih drugih vrsta skakavaca, a ovakve strašne invazije nije bilo više desetljeća. U Keniji je roj skakavaca procijenjen na 200 milijardi jedinki. Svaki skakavac dnevno može pojesti onoliko hrane koliko je težak. Kada se sve preračuna, ispada da taj roj dnevno može pojesti težinu 84 milijuna ljudi.

Dužnosnik UN-ove Agencije za poljoprivredu i hranu (FAO) Keith Cressman, koji je nedavno bio na terenu u sjeveroistočnoj Somaliji, kaže da skakavci izgledaju poput pokretnog tepiha od kojeg se tlo uopće ne vidi. Skakavci su do sada uništili na stotine tisuća hektara usjeva u istočnoj Africi, zbog čega UN poziva na međunarodnu akciju kako bi se suzbila ova pošast.

Izostane li ozbiljna akcija, do lipnja će populacija skakavaca biti 500 puta veća i proširit će na više od trideset zemalja. Ona nepovoljnija prognoza govori o širenju na 60 zemalja, što predstavlja 20 posto kopnene površine Zemlje. Stručnjaci UN-a također upozoravaju da bi ova najezda mogla ugroziti živote 20 posto svjetske populacije.

Usto, invazija se vjerojatno neće zaustaviti u Africi, već će prijeći na dio Arapskog poluotoka i vjerojatno na veći dio zemalja Bliskog istoka. Naime, skakavci, osobito uz povoljan vjetar, mogu dnevno prevaliti oko 150 kilometara, a u kratkom roku mogu prijeći preko Crvenog mora koje je široko oko 300 kilometara.

Životni vijek pustinjskih skakavaca je od tri do pet mjeseci, no razmnožavaju se golemom brzinom, a najveće štetočine su njihovi „tinejdžeri“ koji znaju pojesti višestruku količinu u odnosu na odrasle. Brzina razmnožavanja je takva da najezda može potrajati i više od desetljeća. Najdulja zabilježena trajala je 13 godina. Borba protiv skakavaca izuzetno je skupa i zahtjevna. Tako je od 2003. do 2005. potrošeno 450 milijuna dolara na suzbijanje znatno manje najezde skakavaca. Vrijednost uništenih usjeva popela se na 2,5 milijardi dolara.

Stručnjaci tvrde da je najnovija velika najezda krenula iz Jemena. Skakavci su preletjeli preko Crvenog mora u Keniju, Etiopiju i Somaliju i sada se dalje šire afričkim zemljama. Oni također kažu da je neuobičajeno kišovito razdoblje u 2018. i 2019. pogodovalo razmnožavanju tolikih količina skakavaca. Kažu da je jedan od bitnih faktora i zagrijavanje oceana.

Ujedinjeni narodi procjenjuju da je u ovome trenutku od gladi u Africi izravno ugroženo oko 24 milijuna ljudi, a ako se najezda ne zaustavi, taj broj bi mogao rasti velikom brzinom. Kažu da je najteža situacija u Somaliji gdje je i prethodnih godina bilo velikih problema s gladi, situacija je tako ozbiljna da je ta zemlja proglasila izvanredno stanje. Skakavci su se u međuvremenu proširili na u Ugandu, Tanzaniju, Eritreju i Džibuti, a ovih dana invazija je zabilježena i u Južnom Sudanu.

UN traži 76 milijuna eura

UN je zatražio hitnu međunarodnu pomoć kako bi se moglo krenuti u suzbijanje najezde skakavaca.

Stručnjaci FAO-a, koji su situaciju vidjeli na terenu, kažu da treba jako puno novca te upozoravaju da se ovo mora shvatiti jako ozbiljno jer bi za samo nekoliko mjeseci stotinu milijuna ljudi moglo biti ugroženo nedostatkom hrane i glađu.

Rješavanje te krize bit će puno zahtjevnije i skuplje. Jedno od pitanja jest je li UN podcijenio razmjere katastrofe kada je izračunao da će biti potrebno 76 milijuna eura donacija da se suzbiju skakavci.

Jedna od poruka je da taj novac zapravo ne postoji i da ga treba prikupiti što uvelike ovisi o tome žele li zemlje članice dati novac za ovu namjenu.

Dosadašnja iskustva govore da to baš i nije lako. Uglavnom se sredstva ne prikupe. I sve uglavnom završi na gašenju velikog požara dječjim kanticama.