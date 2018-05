Bibinjcima koji su u plićaku uhvatili kapitalnu tunu prijete velike kazne

Nakon jučerašnjeg nesvakidašnjeg ulova tune u plićaku u Bibinjama, reagiralo je i Ministarstvo poljoprivrede te na teren poslalo inspektore budući da je riječ o prekršajnom djelu, prenosi Morski.hr.

- Prikazane aktivnosti su zabranjene. Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je inspekcijski nadzor nakon kojeg će se pokrenuti prekršajni postupak prema prekršiteljima u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu, kratko su pojasnili iz Ministarstva.

Inspektori su po izlasku na teren odmah locirali odgovorne budući da su njihova imena objavljenja u medjima. Naime, Bibinjci nisu znali da rade išta protuzakonito, a sada im prijete kazne koje i nisu toliko zanemarive.

Ako je suditi samo prema članku 84. važećeg Zakona o ribarstvu, kazne nisu male i penju se između 20.000,00 do 50.000,00 kuna za pravnu osobu, 5.000,00 do 40.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi i 5.000,00 do 30.000,00 kuna za obrtnika ili fizičku osobu!